Der har været en sexistisk kultur på TV 2 i en årrække. Det er ikke nogen nyhed.

Kvinderne, der medvirker i dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’, der havde premiere i går på Discovery+, godtgør alene, hvor syg kulturen har været. Man kan håbe, at blotlæggelsen fungerer som et spejl for al mandschauvinisme, der efter-følgende græmmer sig i en grad, så det ender med at gavne al arbejdsplads-kultur for alle kvinder til al tid fremover.

Men der er noget ufuldstændigt over historien. Den er stort set uden fædre. Af gerningsmænd fremstilles kun Jes Dorph-Petersen.

Han beskyldes til gengæld for et overgreb, der næppe kan karakteriseres som andet end voldtægt, og som dokumentaren ikke dokumenterer. Kan man gå ud fra, at dette havner i Pressenævnet? Måske endda på nævnets eget initiativ?

Vi kommer ikke uden om ironien i, at der er tale om en medie-arbejdsplads. Vi medier og journalister himler som bekendt ofte op om, at politikere eller erhvervsfolk med dårlige sager eller ophavsmænd til udåd ikke stiller op til kritiske interviews. De i dokumentaren anonymiserede mandlige chefer udgør en tåge, der lægger sig hen over hele beretningen. Vi får ikke at vide, hvem der er ansvarlig for hvad. Der synes at være en del gerningsmænd – om man vil – der går fri.

Når TV2’s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, efterfølgende stiller sig frem og siger, at den ’usunde’ og ’helt uacceptable kultur er en vigtig historie at få frem’, og tilmed takker de medvirkende kvinder, er det bemærkelsesværdigt.

Direktøren var i sin tid selv som ung kvinde i en slags lære på stationen og havde en affære med forhenværende sportschef Morten Stig Christensen, som hun senere blev gift med. Det kalder vel på et par opfølgende spørgsmål, når døren til intimsfæren alligevel er blevet åbnet på vid gab?

Og når Michael Dyrby, der i en lang årrække var TV 2’s nyhedsdirektør og i dag er chefredaktør på B.T., ikke vil svare på ret mange af de spørgsmål, som Ekstra bladet har tilsendt ham, men blot skriver en hen-kastet undskyldning for den daværende kultur – og lader, som om det foregik uden for hans række-vidde – ligner det en hån mod hans eget fag. Ikke mindst når Anna Thygesen rent faktisk navngiver ham her på eb.dk.

Fra Ekstra Bladet skal der derfor lyde en opfordring såvel som en invitation til opfølgende interviews. Og til samtlige mandlige chefer involveret i sexismen på TV 2 gennem årene. For når ingen rigtig nævnes, bliver alle på uretfærdig vis erklæret skyldige. Det virker ikke ligefrem retfærdigt.