UDRYKNING I FARE

En ambulance sætter farten ned og kører med blå blink langsomt ud for rødt i et kryds. En bil brager ind i ambulancen.

Politiet vælger at rejse en sag mod ambulancefører Bruno Dante Martiri. Anklagemyndigheden forlanger i dag i Retten i Randers 2500 kroner i bøde til Martiri og tre års betinget frakendelse af kørekortet.

Således risikerer Bruno Dante Martiri at miste muligheden for at passe det job, han har haft i 35 år. Og er det rimeligt?

Rent juridisk har førere af udrykningskøretøjer åbenbart fuldt ansvar i forhold til at sikre, at udrykning for rødt ikke forårsager en ulykke.

Det var kort før midnat, at Bruno Dante Martiri en aften november sidste år kørte en udrykning fra Hornslet mod hospitalet i Randers. Bag i ambulancen lå en fødende kvinde, der var gravid med tvillinger.

En læge var med, fordi fødslen kunne gå i gang. Bag ambulancen kørte lægebilen. Også med blå blink og tillige sirene.

Ifølge Bruno Dante Martiri så han personbilen. Og han var sikker på, at føreren af bilen også havde set og hørt ham. Men åbenbart ikke.

Ambulanceføreren havde lykkeligvis sat farten så meget ned, at han straks efter sammenstødet kunne køre videre mod hospitalet med den fødende kvinde. Lægen blev tilbage for at sikre, at bilisten var okay.

’Jeg synes, at det er en kæmpe udfordring, at vi har en lovgivning, der ikke giver formildende omstændigheder til personer, der kører udrykning,’ siger sektornæstformand i Foreningen af Offentligt Ansatte, Thomas Brückner, til Ritzau.

Han ønsker et særligt hensyn til førere af udrykningskøretøjer indført i færdselsloven, når man taler skyld og strafudmåling.

Vi giver ham ret. Selvfølgelig skal også ambulanceførere kunne bringes til straf og dom. Men det kan ikke passe, at en ambulancefører, der efter alt at dømme blot udfører sit arbejde og handler rigtigt – og som dertil har gjort det i 35 år – skal risikere at miste sit job, fordi en anden trafikant ikke er helt opmærksom. Og sådan ser sagen ud.

Som den sigtede Bruno Dante Martiri selv siger: ’Det vil betyde, at mine kolleger og jeg altid vil holde for rødt, når vi er på udrykning. Det kan potentielt forlænge transporttiden med flere minutter. Og for patienten er det minutterne, der tæller.’

Dette ligner en sag mellem jura og moral, mellem rethaveri og sund fornuft. Vi ser sidstnævnte være på ambulanceførerens side, hvorfor anklagemyndigheden bør tabe.