Udskejelse forbudt

FRIHED OG SUNDHED er en vanskelig kombination. De dumme, de grimme, de bøvede, de vrede, de uheldige og dem med rigtig dårlige vaner skal også være med.

Men da sundhed handler om forebyggelse, hvorfor så ikke bare lade det gå ud over ungdommen? Lad os vedtage, at de ikke må gøre, som vi andre har gjort. Lidt ligesom vi siger til tredjeverdens-lande, at det går simpelthen ikke, at de bare forbruger, som vi har gjort, for det er jo verdens undergang.

DANSKERE FØDT i 2010 og senere må

ikke købe tobak. Som i aldrig nogensinde. Og 17-årige må ikke købe alkohol over en bestemt procent hos købmanden. Det synes regeringen.

Socialdemokratiet bekæmper det

liberale samfund, alene fordi det indebærer, at man kan leve et usundt liv. Forældre- og bedsteforældre-generationen har pantsat deres lever og lunger. Og vi ved fra diverse omfattende kampagner for sunde liv, at det også kniber med hørelsen. Så ungdommen må aflevere noget frihed. Det er alligevel dem, der skal redde Jorden fra klimakatastrofen – hvis altså ikke Tredje Verdenskrig annullerer al tilværelse.

Så den med sundhed ligger vel helt naturligt hos dem?

POINTEN ER, at det er lykkedes for tilhængerne af formyndertanken at godtgøre sig som en retfærdig bekæmpelse af dårligdom og udryddelse af lidelse på selv det svageste grundlag. Og nu er det altså specifikt målrettet en ungdom, der skal bære fællesskabets interesse i og omsorg for de viljeløse, vankelmodige, modfaldne og uheldige borgere, der har brug for en fast hånd til at få 'gode liv'.

Så kan ungdommen stå henne i supermarkedets afdeling for Frygt & Grønt, mens de udskammede og i en tiltagende eksistentialistisk krise betragter de poser med rodfrugter, der påstås at udgøre det autoriserede, statsgodkendte liv, og al ansats til udsvævelse i øvrigt er fjernet.

VI UDFÆRDIGER regler og love for at sikre, at borgerne lever så risikofrit – og for samfundet udgiftsfrit – som muligt. Vi fører en uophørlig kampagne for at rette op på alle udskejelser i denne forbindelse. Men alle ved det. Det er ikke sundt at ryge. Det er ikke godt at drikke for meget. Det er en god idé at spise og motionere ordentligt.

SOM FØR anført på denne plads vil det efterhånden være på tide med en kampagne mod kampagner, der nægter frie borgere livsudfoldelse under ansvar for eget liv. Mod en politik, som kuer en ungdom, som vi gerne ser blive selvstændige og myndige borgere.

Frihed og tillid er godt. I den socialdemokratiske formynderstat er kontrol bare bedre. Og dette er desværre indbegrebet af regeringens nye sundhedspolitik.