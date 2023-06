Udskriv valg

LAD OS SIGE, Mette Frederiksen bliver generalsekretær i Nato. I så fald må vi vælgere forlange én ting og én ting alene: et folketingsvalg.

Vi siger det, fordi fiffige fætre og snedige onkler i den angiveligt lykkelige familie Mette Frederiksen-regering lige siden Nato-rygtet opstod, har haft gang i korridorlist og mørkesnak. Tag for eksempel udenrigsminister Lars Løkke, der med påtaget alvor taler om, at regeringssamarbejdet må 'genbekræftes' - i fald SVM-regeringen bliver moderløse, og statsministeren pludselig skal hedde Nicolai Wammen (S), der ligner en besøgsven snarere end et familieoverhoved.

Og selvfølgelig har den stedfortrædende Venstre-fætter, Troels Lund Poulsen, hægtet sig på samme vakkelvorne politiske prærievogn: 'Det er jeg enig med Lars Løkke i,' siger han.

VI ER HER PÅ bladet med på, at SVM-regeringen statsretlig har reglerne på deres side og kan opretholde sit flertal. Men de bør ikke. Et er lov, noget andet er moral. Er statsministeren, der for et omfattende antal vælgere i efteråret stod som afgørende for deres stemme, ude af ligningen, har disse vælgere et legitimt krav på et nyt valg.

Vi fik at vide, at Danmarks nye flertalsregering - født i dølgsmål - var løsningen på at redde et dysfunktionelt sundhedsvæsen, en bureaukratisk offentlig forvaltning i amokløb, energiforsyningen samt opfylde klimakravene. Vi har hidtil ikke set andet end udvalg og udsættelse. Og nu ser vi så en hændervriden fra de oppustede ministre i sidegemakkerne, hvor de fortvivlede forsøger at undgå at blive stillet til ansvar over for vælgerne.

SÅ HØRER MAN Løkke sige, at han bare vil sikre, at det stadig 'handler om noget og ikke om nogen'. Men alle ved, at det modsatte er tilfældet. Og at denne 'nogen' er ham selv. Risikoen for, at Lars Løkke og hans sammenflikkede tømmerflåde, Moderaterne, ikke når i land på helt samme vis ved et nyt valg, er overhængende. Vælgerstrømmen driver simpelthen den modsatte vej.

I det hele taget står SVM-regeringen til at blive hængt til tørre. Og netop derfor vil den gøre alt for at 'genbekræfte' sig selv - siden vi andre ikke ser ud til at ville gøre det. I fald Mette Frederiksen går af, vil den formulere sin fortsættelse som en påstået politisk nødvendighed. Alle vil dog ane hykleriet, fornemme frygten og mærke det demokratiske svigt i hver en sætning.

FOR NU SAD DE lige så mageligt der i den politiske stadsestue og har ikke foretaget sig meget andet end noget, de ikke gik til valg på, eller vælgerne ikke har bedt om. Skal de så virkelig rejse sig og stå til ansvar? Ja, selvfølgelig skal de det.