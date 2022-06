Udstødt og slettet

DER BLEV GJORT HOVEDRENT i tv-stationernes arkiver, efter at realitystjernen Teitur Skoubo i sidste uge blev idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt af en 25-årig kvinde.

VI TALER ET PAR TRYK på deleteknappen. Så var hele sæsoner af ’Paradise Hotel’, ’Ex on the Beach’ og ’Singletown’ pist forsvundet fra streamingtjenesterne Viaplay og Discovery+. Som havde de aldrig eksisteret.

DEN DIGITALE HÅNDVASK foregik for at undgå en shitstorm på sociale medier. Man skulle nødigt blive beskyldt for at ’promovere voldtægt’.

RENGØRINGEN FALDER fint i tråd med den mere og mere fremherskende cancel-kultur, eller mere rammende ’annullerings-kultur’, hvor man skjuler og udstøder – fremfor reelt at forholde sig til en problematisk fortid.

KONGEN AF REALITY, Teitur, er elimineret fra tv-annalerne. Tidligere fik en gipsbuste af Frederik 5. fra 1700-tallet et forsmædeligt endeligt, da gruppen Anonyme Billedkunstnere smed den i Københavns Havn.

Årsag: Han var ’en del af Danmarks fortid som slavehandler-nation i 1700-tallet’. Overalt på kloden er statuer af historiske personer blevet væltet eller fjernet med lignende begrundelser.

I TEITURS TILFÆLDE ledsages udstødelsen dertil af et rigt mål af hykleri og dobbeltstandard.

VIAPLAY HAR EKSEMPELVIS stadig samtlige programmer med Linse Kessler liggende, selvom landets største reality-navn i bogen ’Møgkællinger har det sjovere’ fra sidste år stolt beskrev et overfald, hvor hun stak en takket jagtkniv i maven på en tidligere veninde. Veninden var i livsfare. Men Linse fortryder intet. Hun benyttede sågar lejligheden til at håne sit tidligere offer.

DET GRØNNE LYS til Linse og det røde til Teitur forklarer Viaplay på følgende måde: ’Reglerne er ikke anderledes for Linse, men vi har altid kendt til Linses fortid samt hendes afsoning af en række domme og hendes efterfølgende personlige rejse til at blive den Linse, hun er i dag’.

MAN KUNNE FRISTES til at tro, at den reelle årsag til, at Linse også fremover toner frem på skærmen, er, at det gør for ondt at slagte guldkalven.

BEGGE PROGRAMMER bør naturligvis have lov at stå, som de blev skabt. Men det er nemt at slette. At ændre fortiden set gennem nutidens briller. Det er belejligt. Det er woke.

DET ER OGSÅ DUMT. Vi gør vold på vores historie. Vi tør ikke være ærlige over for os selv. Vi lærer intet på denne måde.