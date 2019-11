Uduelig beslutning

SPEJDERNE har en gammel tradition: Når de tilegner sig forskellige færdigheder – f.eks. førstehjælp, overlevelse i naturen, madlavning over bål – får de et tilsvarende duelighedsmærke, som sys på uniformen.

DET LYDER da meget fornuftigt, ikke? For så kan man jo vise, hvad man er god til og hjælpe andre.

NO-NO-NO. Det er helt forkert. I hvert fald hvis man skal tro De Grønne Pigespejdere.

Her har ledelsen besluttet, at de ca. 4000 medlemmer ikke længere skal have lov til at flashe duelighedsmærkerne på uniformen.

HVORFOR ikke? Fordi sådan nogle påsyede duelighedsmærker fremmer en præstations-kultur, eller som pigespejdernes formand, Cathrine Støvring Preussler, siger til Kristeligt Dagblad: ’Det skal ikke være et præstationsræs at gå til spejder.’

IKKE NOK med det. Påsyede duelighedsmærker virker åbenbart nærmeste traumatiserende på pigespejdere. Som førnævnte formand forklarer: ’Når man starter som ny spejder, kan det virke utrolig ekskluderende. Man har ikke alle de mærker, som alle de andre har på deres uniform, og det kan godt føles som en lukket klub.’

FORMANDENS udtalelser afslører, at hun mangler et duelighedsmærke i almen menneskelig forståelse. Ikke kun pigespejdere, men alle børn og unge ved udmærket, at det tager tid at lære noget nyt og blive dygtig.

ALENE AF den grund er der sgutte nogen grund til, at de mere erfarne skal skjule duelighedsmærkerne hjemme på værelset.

PERSPEKTIVERNE i pigespejder-formandens eksklusions- og præstationsfrygt er afskaffelse af den individuelle mangfoldighed til fordel for kollektiv ensartethed. Så er det slut med bl.a. sports- og idrætsmedaljer (kongehusets medaljer og andet tingeltangel tæller ikke, da det er alment kendt, at kors og bånd og stjerner uddeles rutinemæssigt og ikke efter duelighed).

STUDENTERKØRSEL med tilhørende huer og lignende må også forbydes. For det duer jo ikke, at andre unge føler sig smidt ud af samfundet. Osv., osv.

DET ER muligt, at ledelsen hos pigespejderne har truffet en beslutning, der efter en eller anden målestok er politisk korrekt. Men det bliver den ikke mere duelig af.