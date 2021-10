Det er pinagtigt at overvære Inger Støjberg efter skilsmissen fra Venstre.

I denne uge slog hun pjalterne sammen med Dansk Folkepartis gispende formand, Kristian Thulesen Dahl, og krævede udvisning af 70 procent af de indvandrere, der er kommet til Danmark siden 1983, hvis de eksempelvis har fået kontanthjælp i et år i træk. Det skal ske inden 2030.

Og hvorfor så lige 70 procent? Hvorfor ikke 100 procent? Svaret er så hovedrystende, at man tror, det er løgn: Det er, fordi et flertal i Folketinget har besluttet at reducere vores udledning af CO2 med netop 70 procent i 2030.

Med andre ord ville Støjberg og Thulesen Dahl have krævet 60 procent af indvandrerne udvist i 2030, hvis målet om at reducere CO2 lød på 60 procent. Det er en logik, man ikke finder mere forvrøvlet på et natværtshus lige inden lukketid.

Man kan jo håbe på, at forslaget er en form for joke med dem, som DF har kaldt ’klima-tosser’. Og hvor de ikke lige har tænkt over, at de omtaler indvandrere som forurening. Men joken rammer i så fald dem selv.

For det første er forslaget jo en blank erkendelse af, at deres mange kagefejrede udlændingestramninger og ’paradigmeskift’ ikke har virket. For det andet udstiller forslaget den afmagt, som begge parter befinder sig i, fordi de må ty til letkøbte gimmicks for at få opmærksomhed. Og hvis det er ’klima-tosser’, der vil reducere CO2 med 70 procent, må et tilsvarende forslag om udvisninger jo komme fra ’udvisnings-tosser’.

Forslaget er uladsiggørligt. Og dermed et tomt slag i luften. Og det vil derfor øge frustrationen blandt dem, der vil have mindre indvandring til Danmark. De har tillige senest kunnet se Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, bakke på sine ellers ’ufravigelige krav’ om straks at få gennemført et asylstop og udvisninger af udlændinge ved første dom. Nu skal en kommende blå statsminister blot love at arbejde for det i et eller andet uspecificeret omfang.

Uanset om man går ind for lavere topskat, mindre forurening eller færre indvandrere, har man krav på politikere, der ikke spilder ens tid med tosserier.