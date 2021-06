UEFA bøjede sig for bøllen fra Budapest

DEN IGANGVÆRENDE EM-slutrunde har med al ønskelig tydelighed afsløret, at det er umuligt at adskille sport og politik. Regnbueaffæren har vist selv de mest romantiske fodboldelskere, at noget så stort som EM samtidig er en politisk begivenhed.

OG DET bliver kun endnu tydeligere, når vi nærmer os næste års VM i Qatar. Også der vil regnbuefarverne komme i spil, og der vil for alvor blive skruet op for moralen. Og for dobbeltmoralen.

UEFA HAR vist vejen, når det handler om dobbeltmoral. Da fodboldforbundet tilbage i 2019 begyndte at annoncere for Euro 2020, som altså blev til 2021, var det netop med regnbuefarver og taler om diversitet og fodbold for alle.

DA DET kom til stykket, og tyskerne ville oplyse München i regnbuens farver, satte UEFA foden ned. Det er et kæmpe selvmål. UEFA hævder, at forbuddet kom, fordi tyske politikere stod bag ønsket.

REGNBUEFARVERNE skulle være en demonstration mod den ungarske premierminister, bøllen Viktor Orbán, hvis regering netop har vedtaget en lov, der forbyder homoseksuelle at optræde i undervisningsmateriale eller i tv-udsendelser rettet mod seere under 18 år.

UEFA’S ARGUMENT holder ikke. Den tidligere landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger, som er ansvarlig for diversitet hos det tyske fodboldforbund, DFB, siger til tv-stationen ZDF, at DFB allerede i maj spurgte UEFA, om Allianz Arena måtte lyse op i regnbuefarver på en dag, hvor de ikke spillede. Det sagde UEFA nej til.

SÅ DET HANDLER ikke om, at tyske politikere har blandet sig. Snarere er sandheden, at UEFA ikke ville genere ekstremisten og homofoben Orbán. Her er det værd at bemærke, at en af UEFA’s vicepræsidenter, Sandor Csányi, er en af Orbans nærmeste allierede. Sandor Csányi er samtidig Ungarns rigeste mand.

VI VAR altså vidner til et politisk spil, hvor UEFA bøjede sig for bøllen i Budapest. Det var ikke smukt.

TIL GENGÆLD er det glædeligt, at EU nu tager fat på Orbáns brud på fundamentale rettigheder. Det er også glædeligt, at mange virksomheder viste regnbuefarverne onsdag aften. Herunder en række store tyske koncerner og såmænd også Industriens Hus i København.

LAKMUSPRØVEN på, om det er andet end billige point, kommer til næste års VM. I Qatar er homoseksualitet strafbart. Det tyske landsholds anfører, Manuel Neuer, har med sit anførerbind i regnbuens farver været en frontfigur. Men han er hvert år med sin klub, Bayern München, på gratis træningsophold i Qatar.

FODBOLD har denne sommer udviklet sig til et politisk minefelt, hvor UEFA for alvor har skadet sig selv. Nu kommer turen til FIFA, som skamløst gav VM til diktaturstaten Qatar. Mange har gjort EM til en værdikamp. Det bliver VM også.