VÆLGERNE er ved at blive rundtossede af de vidt forskellige versioner på Christiansborg af behovet for mere udenlandsk arbejdskraft.

DET BLIVER ikke nemmere af, at begge fløje taler med ulideligt meget uld i munden.

RØD BLOK foregøgler sammen med DF, at de sidste100.000 danske ledige bare lige kan opkvalificeres. Og vips vælter vi i it-arbejdere og faglærte. Det er desværre ikke så nemt.

IMENS lokker blå blok med, at udenlandsk arbejdskraft allerede nu kaster over en mia. i statskassen, som vi så kan fyre af på mere velfærd og uddannelse. Import af løntrykkere? Overhovedet ikke.

NEJ – vi må øge mulighederne for at hente arbejdskraft hertil fra Indien, Kina, USA og Japan, og til en lavere løn end hidtil krævet – nemlig 330.000 kr.

IDÉEN OM, at minimumslønnen for arbejdstagere fra udvalgte tredjelande bør sættes ned, er et af de mere gådefulde blandt Løkkes forslag.

FOR det første er den stendød, takket være DF og S, inden forslaget nogensinde gik i trykken. Så hvorfor hamre ind i et klokkerent nederlag?

I SAMME åndedrag taler V-ministrene også om arkitekter fra Japan og ingeniører fra USA, der så kan komme hertil ...

UNDSKYLD .., er der noget, vi har overset? Eller står der virkelig en hær af japanske arkitekter og amerikanske ingeniører, der tørster efter at tage til Danmark og tjene 330.000 kr.?

FAGBEVÆGELSEN er lidt af en dark horse i alt dette uldspinderi. Den er splittet. Magtfulde forbund som Dansk Metal og HK har længe signaleret, at de er helt med på at ’afbureaukratisere’, når det gælder om at tiltrække nødvendig udenlandsk arbejdskraft.

3F er imod.

ÅRSAGEN til, at formanden for 3F, Per Christensen, sætter hælene i, ligger muligvis i den varslede ’modernisering’ – atter et ulideligt uld-i-mund- ord – af, hvilke jobs der nu skal give fremmed arbejdskraft lettere adgang til Danmark. Listen har hidtil bestået højt kvalificerede stillinger.

VI VED ikke, hvad moderniseringen består i. Men vi ved, at ud over mangel på arbejdskraft blandt alt fra elektrikere til restaurationsbranchen og it, advarede Troels Lund Poulsen pludselig for nylig: Vi kommer til at mangle 60.000 mandeår i de næste ti års store, offentlige infrastrukturprojekter.

REGERINGEN bedyrer, at den bestemt ikke bare skræver hen over de 100.000 danske arbejdsløse. De skal også opkvalificeres og med i opsvinget. Alligevel får man en fornemmelse af, at noget af det her drejer sig om at kunne importere f.eks. kinesiske og indiske medarbejdere til helt andre fag end it.

VIRKSOMHEDERNE ligger i hvert fald, som de har redt. I årevis har de været skamløst sløve til at skabe praktikpladser.10.000 mangler stadig plads.