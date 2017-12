FÅ FORESTILLER SIG, at det beror på held, om man efter et langt arbejdsliv får den pleje, man har brug for.

Det er trods alt Danmark, vi lever i. Vi er nationen med verdens største og dyreste offentlige sektor, så der er vel råd til ældrepleje?

Åbenbart ikke, kan vi afsløre i dagens avis.

IKKE ALENE ER DER stor forskel på, hvor mange penge hver enkelt kommune anvender pr. ældre. Der bruges også i snit 11.000 kroner mindre pr. ældre borger end for ti år siden.

SKANDALEN ER dermed til at tage og føle på. For samtidig med, at den offentlige sektor er vokset og vokset det seneste tiår, er plejen af svage ældre borgere, eksempelvis med Alzheimers eller demens, blevet ringere og ringere.

I DAGENS AVIS siger Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent for ældreområdet i Kommunernes Landsforening, at antallet af varme hænder ikke er afgørende for kvaliteten i plejen. Det er snarere den enkelte medarbejders kompetence, hævder hun.

ENHVER KAN regne ud, at chefkonsulentens egne hænder må være kolde som tøris. Ligesom hendes argument lyder som systemets sædvanlige tågetale, når det bliver bedt om at forklare, hvorfor det er umenneskeligt, når det er så dyrt.

SVARET PÅ DET SIDSTE er, at de kolde hænder er ved at udkonkurrere de varme. Således kan ’velfærden’ i Danmark øges år for år, og modtagerne af velfærden vil opleve, at den i samme periode forringes.

FORVALTERE ANSÆTTER flere forvaltere og taler om ’kompetencer’, når den almindelige borger undrer sig over, hvor velfærden bliver af. For flere ansatte betyder ikke, at en forvaltning får mere fra hånden. Og slet ikke at modtagere af velfærd blandt borgerne får bedre liv.

AT BLIVE ÆLDRE i dagens Danmark er følgelig det samme som at blive meldt ind i et lotteri. Man kan blive beboer på et hjem, hvor der om natten blot er en enkelt nattevagt til 42 beboere.

Man kan også ende på et hjem, hvor der er flere nattevagter.

Jo mere politikerne taler om velfærd, jo ringere bliver den åbenbart.

Det er tid at tie og begynde at handle.