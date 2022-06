Undergangen

Dansk Folkeparti ligner et begravelsesoptog, der går omveje i forsøget på at undgå hullet, hvori partiet skal nedsænkes. Og et udmattet følge mindskes konstant.

Tidligere formand Kristian Thulesen Dahl har nu meddelt, at han ikke genopstiller til næste folketingsvalg. Eller rettere: Han genopstiller ikke for DF.

Hvor lidet overraskende meldingen end er i lyset af rygter om Thulesen Dahls og Inger Støjbergs eventuelle planer om en politisk genfødsel med et nyt parti, er perspektivet stadig enestående. Det er et af dansk politiks mest spektakulære fald.

Ved folketingsvalget i 2019 blev Dansk Folkeparti med mere end en halvering ikke alene forvandlet til ’Dansk Folkeflugt’, som vi skrev på forsiden af Ekstra Bladet. Partiet lod sig suge ind i en undergangsspiral med bagtale, beskyldninger og en abdiceret Pia Kjærsgaard, der gerne ofrede sin kronprins til fordel for en ny.

Kristian Thulesen Dahl, der for ikke mange år siden førte en kampagne, der ledte partiet frem til at blive landets største borgerlige parti med sloganet ’Du ved, hvad vi står for’, blev afløst af Morten Messerschmidt iført en tiltale for dokumentfalsk.

Fornemmelsen for folkelig retning, som Thulesen Dahl og kompagni tidligere havde, forsvandt i symbolpolitik, kagefejringer og fifleri med EU-penge.

Den sikkerhed, hvormed Dansk Folkeparti førte sig frem som en folkelig korrektion til den gamle magtpolitiks virkelighedsfornægtelse, blev forvandlet til det modsatte. End ikke et EU-valg kunne blæse liv i Messerschmidts DF.

Det er dermed særligt ironisk, at man sidst så DF’erne være enige om noget som helst, da de desperat kastede sig ud i en flerstemmig lovbesyngelse af Inger Støjberg som partiets næste formand.

Messerschmidt, partiet og dets medlemmer stod tilbage og lignede en dysfunktionel familie med et spøgelsesslot, som ingen ville overtage. Et parti, hvori Thulesen Dahl de seneste år har optrådt som et lænkeraslende, blegt genfærd. Hjemsøgt af det hele og mest af alt sig selv.

Som tidligere nævnt på denne plads ligner det selvskade. Hvilket som bekendt ikke udtrykker et ønske om at dø, men et råb om hjælp. Der er bare ingen hjælp at hente. Nu begynder selv kistebærere i DF at slippe håndtaget og forlade optoget og den tunge gang mod en tilsyneladende uafvendelig destination.

Kristian Thulesen Dahls farvel er såvel et vidnesbyrd som et varsel. Omvejene for begravelsesoptoget er ved at lukke. Et nyt Støjberg/Thulesen Dahl-parti kan stede Dansk Folkeparti endeligt til hvile.