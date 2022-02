USIKKER SEJLADS

NÅR ET SKIB går ind i en storm, surrer man løsøre fast. Hvorved besætningen undgår at blive ramt af inventar, der er ude af kontrol. Man nedsætter tillige risikoen for selv at ryge over bord.

VELKOMMEN til den socialdemokratiske regering januar 2022. Og til ministerrokade.

Kaptajn Mette Frederiksen skal ikke i klemme i sager, der glider ukontrollabelt hen over regeringsdækket. Hun skal ikke vædres af en skatteminister, der fedter med fragtpairer, og slet ikke af en forsvarsminister ude af kontrol i en kastevind.

TRINE BRAMSEN er derfor nu anvist en plads i lastrummet. Hvor hun som ny transportminister kan sidde og tie med tilbagevirkende kraft. Og Morten Bødskov – der fra Skatteministeriet er vant til, at ting ikke fungerer, og at man skal være varsom med at gøre noget ved disse – kan gå hen og anvende denne erfaring i Forsvaret. Hvor man mangler alt fra ammunition over en spionchef og bæltekøretøjer til saltbøsser i kantinen.

Begge de forflyttede ministre skal helst undgå at løse noget. Og de skal slet ikke forsøge at male byen grøn. Faktisk er det bedst, de ikke rører alt for meget på sig.

I DEN AFRETTEDE del af det politiske kommentariat er der en opfattelse af, at med Benny Engelbrecht blev barren sænket for, hvornår ministre ’bliver gået’. En ringe analyse. Når en minister bevidst lyver, findes der ikke en kategori, der hedder ’at lyve lidt’, eller ’jamen, embedsmændene var af den opfattelse’. Der er kun løgn.

ENGELBRECHTS FALD demonstrerede snarere denne regerings arrogance. Med Benny Engelbrechts fornærede omgang med oplysninger blev barrikaden sat for højt af en socialdemokratisk regering med en generel rethaverisk indstilling til, hvad der skal oplyses og ikke oplyses om. Som er regeringsførelse hævet over folkestyre, selvom det bør være omvendt.

MED EN SÅDAN læsning af det politiske søkort måtte Mette Frederiksen og kompagni naturligvis sejle ind i uvejr og høj bølgegang. Og det er der, hvor man pludselig ophører med at gå op i kursen eller i, hvad man er lastet med. Eller sagt med et andet maritimt udtryk, reber man sejlene. Transport og ligestilling må ligge i ske. Skuden skal holdes ret. Ingen må nærme sig rælingen. Der skal ikke ske noget.

SÅLEDES KAN MAN – og bør man nok også – læse rokaden. Den ligner en ny strategi, indtil man når sikker havn. Hvilket er næste folketingsvalg.