Vaccine-vanvid

MENS VI venter på coronavaccinen, og det kan have lange udsigter, må vi forsvare os på anden vis. For eksempel ved at lade os vaccinere mod influenza. Det har myndighederne opfordret os til i årevis, og netop her i 2020 er der ekstra god grund til at få det lille stik på overarmen.

ALENE AF den grund at dødeligheden af covid-19 stiger markant hos patienter, der samtidig bliver ramt af influenza. Det fik vi at vide allerede i marts under den første coronabølge af sundhedsminister Magnus Heunicke og hans følge af eksperter fra styrelser og institutter.

MEN GUD fader i skuret. Nu er vi i influenzasæsonen, og Danmark er løbet tør for vaccine. En rundspørge, som Praktiserende Lægers Organisation har foretaget blandt 522 lægehuse, afslører, at 391 er udgået for vaccine og må afvise patienter med hjertesygdomme, lungesygdomme, cancer eller et stærkt svækket immunforsvar.

LIGE SÅ slemt er det, at sundhedspersonalet i frontlinjen heller ikke kan blive vaccineret mod influenza. Alene i Region Hovedstaden mangler der 2500 influenzavacciner til sundhedspersonalet. Manglen på vacciner er også udtalt i de øvrige regioner.

MAN KAN med rette undre sig over, at myndighederne kan halse så langt efter udviklingen. Siden foråret har man været klar over, at der ville komme en anden bølge af coronaen, og at den ville lande sammen med influenzasæsonen. Alligevel står vi i en mangelsituation.

PRÆCIS SOM vi gjorde det med værnemidler, da coronaen ramte landet i det tidlige forår. Dengang trampede Heunicke, Mølbak og Brostrøm ud på lageret for at se, hvad der var på hylderne. Det viste sig, at der var alt for lidt. Danmark var ikke forberedt på en pandemi.

OG NU ER den altså gal igen. Det er Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde med Statens Serum Institut, SSI, står for indkøb af influenzavacciner. I år er der indkøbt 1,6 millioner doser mod tidligere års en million.

DET HAR VIST sig at være for lidt. Mildt sagt. Der er kun købt vaccine til 75 procent af risikogrupperne og til 75 procent af det sundhedspersonale, der anbefales at blive vaccineret. Desuden kan man hos SSI læse, at der blot er købt 150.000 doser til de grupper, der selv betaler for vaccinationen. Det er præcis det samme antal som de foregående år, hvor vi ikke var ramt af corona.

VI ER kun 5,8 millioner indbyggere, men nogle gange skulle man tro, vi var en gigantisk bananrepublik.