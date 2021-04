Vacciner os mod Jan E. Jørgensen

Mette Frederiksen har med makrelmadder, vinduespudsning og håndbajere efterhånden fået bildt de fleste i landet ind, at hun er åh så folkelig og bare er helt ligesom den jævne dansker – til trods for at statsministeren har levet af politik de seneste 20 år og ikke har haft et rigtigt arbejde, siden hun var 25.

Og det virker jo tilsyneladende. Tilslutningen i meningsmålingerne til Leverpostejs-Mette er suveræn og stabil, nærmest uanset hvad hun gør. Jakob Ellemann-Jensen (V) har forsøgt at fortælle alle, der har villet lytte – ingen har spurgt – om sin tid som udsendt kaptajn på Balkan, uden at det har vakt den ønskede sympati for ham og hans politiske projekt.

Effekten er udeblevet, og meningsmålingerne er fortsat blodrøde for Ellemann. Men nu kommer hans tro væbner Jan E. Jørgensen ham til undsætning med en udmelding, der virkelig kan bygge bro mellem Venstre og folket: Centrale folketingsmedlemmer og ministre skal simpelthen forrest i vaccinekøen, foreslog han forleden på Twitter.

Genialt tænkt! Man samler virkelig befolkningen under en pandemi ved at rykke politikere forrest i køen, mens man samtidig skal forsøge at holde liv i et narrativ om, at det er den enkelte borgers indsats, der gør en forskel, og at vi står sammen hver for sig.

Tidligere har sygehusdirektører fået hård kritik, for at springe over vaccinekøen, selvom de på ingen måde kan siges at være frontpersonale. Nu vil Jan E. Jørgensen så også give politikere en forlomme.

Han mener, at det er typisk Jantelovs-Danmark, at det ikke er sket. Man kunne også indvende, at det er typisk Frederiksberg-advokat Jan E. Jørgensen at indtage så tonedøv en holdning – for hvor ender det? Skal alle samfundets spidsborgere så vaccineres før alle andre, selvom de ikke er i risikozonen for at dø af covid-19, fordi de har nogle vigtige møder, som ikke kan afvikles online?

Venstres sundhedsordfører har allerede hældt idéen fra partifællen ned ad brættet, men Jakob Ellemann-Jensen må være betænkelig over, at de hårdeste angreb ikke længere kan siges at komme fra forbitrede egoer som Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg – nej, truslen er nu Jan E. Jørgensens hjerneprutter.

Her på Ekstra Bladet vil vi ikke springe over i vaccinekøen – medmindre, selvfølgelig, at der skulle blive udviklet en vaccine mod det storhedsvanvid, der har ramt Jan E. Jørgensen.