VALGET I VIRKELIGHEDEN

ENDELIG. Så kort kan det siges. 5. juni skal vi til valg, det burde vi have været for længst, for Christiansborg har i måneder arbejdet i slæbegear uden visioner og forståelse for, at der er en lang række problemer for helt almindelige danskere, som burde løses.

DET HELE HAR bare været et taktisk hokus pokus, som alene har handlet om, at Lars Løkke Rasmussen og hans spinhær har forsøgt at finde en valgdato, der gav ham bedst chance for at fortsætte. Det gør han næppe, og hvis han gør, kan Løkke komme til at basere sit politiske liv på Rasmus Paludan, Pernille Vermund, Klaus Riskær og andre gøglere, der mere tænker på sig selv end Danmark.

OG FÅR METTE FREDERIKSEN MAGTEN, er hun tvunget til at deltage i en meget umage cirkusforestilling bestående af Uffe Elbæk, Enhedslisten og de radikale. Og uanset om det bliver den ene eller anden, der indtager statsministeriet, så skal han eller hun formentlig have et såret dansk Folkeparti med i flyttelæsset.

ER DU TRÆT på forhånd, vil politikerne formentlig hænge dig langt ud af halsen inden valgkampen er overstået. Så derfor giver vi her på Ekstra Bladet fra starten ordet til danskerne. De har mærket politikernes reformer på egen krop, og de er bedst til at afgøre, om politikernes løfter og budskaber er varm luft eller har bund i virkeligheden.

DET BLIVER OMDREJNINGSPUNKTET for valgdækningen her på Ekstra Bladet, og det skal gerne kunne ses på alt hvad vi laver i valgkampen. Vi har forberedt journalistik og tv, hvor helt almindelige danskere har noget på spil.

EN AF DEM er Brian Bergman på 49 år, der som mange tusinde danskere har mistet sine sygedagpenge som følge af Mette Frederiksens reform. Vi besøge også en butiksejer og beboer i Vollsmose. Hans ejendom kan blive revet ned som følge af Løkkes ghetto-plan.

HVER GANG INVITERER VI politikere til at møde virkeligheden, og vi kræver svar på danskernes vegne. Vi har også et panel af meget forskellige vælgere, som vi gennem hele valgkampen vil bede om at vurdere politikernes mange udspil og tanker.

I DANMARKS LÆNGSTE og mest grundige live dækker vi her på Ekstra Bladet valget fra morgen til aften. Vi er lige i hælene på politikerne 24/7 helt frem til stemmeboksen og vi skal nok finde de historier politikerne helst ikke vil tale om.

HERUDOVER HAR VI Danmarks to skarpeste politiske kommentatorer, Henrik Qvortrup og Hans Engell. 'Q' bliver en gennemgående figur i vores tv-dækning med et fast morgen- og aften-program, mens Engell hver dag skriver analyser til Ekstra Bladet+ og avisen.

På Ekstra Bladet har vi et valgløfte: At vi skriver om de politikere, der glemmer deres.

Velkommen til valget i virkeligheden.