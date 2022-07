Valget kommer snart

LARS LØKKE HAR PÅ Facebook gættet på, at statsministeren udskriver valg 6. september. Radikale forlanger som bekendt udskrivelse inden en ny folketingssamling i oktober.

Mette Frederiksen står afpyntet, efter med minksagen at have lagt embedsværket i ruiner og bragt tilliden til sig selv i kritisk tilstand. Den borgerlige lejr bliver til gengæld ved med at ligne en svagbørnskoloni, hvis udflugtsbus er væltet.

Til gengæld er Enhedslisten blevet så borgerlig, at partiet ligner Socialdemokratiet uden Barbara Bertelsen. SF gnider sig usynligt som en afkølende gel ind i statsministerens overophedede nakke. Radikale synes ’politik er gået i stykker’ og står læreragtigt klar i håb om med tape og tegnestifter at sætte skidtet sammen igen i en pap-udgave.

OG HVAD SKAL MAN egentlig med Jakob Ellemann-Jensen? Hvad er han og Venstre efterhånden til for?

Venstres formand har netop opgivet at protestere mod Socialdemokratiets store slagnummer ’Arne-pensionen’. For blot et par uger siden var han ellers stålsat på at reformere hele velfærdsstaten.

Det ligner ophøret af politik til fordel for strategi. Alt imens Søren Pape vigter sig som en kommis, hvis brugsuddeler er på ferie. Og Pernille Vermund sælger ud af både ufravigelige krav samt egen redelighed i et politisk stunt med at købe en rigsret mod statsministeren. Og Dansk Folkeparti ligner en genbrugsbutik med udtrådte sko i vinduerne samt begrænset åbningstid, fordi det er svært at finde frivillige.

Kampen om midten i dansk politik er en stoleleg. Politiske idé’er er reduceret til karruselmusik, der kan stoppes efter behag.

INGER STØJBERG HAR SÅLEDES regnet den ud. Hun har ingen politik. Valgkampen bliver så meget lettere på den måde. Støjberg kan sagtens optræde som Jeanne D’Arc i en bondeopstand mod hovedstaden, der angiveligt har ribbet og flået provinsen, selvom hun i sin tid selv var med til at flå.

Folk ved, hvad jeg står for, påstår Inger. Hvilket opgjort over lidt længere tid end bare ’Jysk Folkeparti’ er løgn.

Men valget kommer snart. Løkke har sikkert set rigtigt. I lønligt håb om med sine Moderaterne at få nogle afgørende mandater i midten. Det er der, hvor man den ene dag har holdninger. Den næste har man standpunkter. Og disse kan være modstridende, ja.

Men nu er det jo ikke dansk politik, der har brug for Lars løkke, det er omvendt, som vi altid fremhæver på denne plads. Og ligner det efterhånden ikke en tilgang, der breder sig her op mod valget?