Var det det værd?

43 DRÆBTE soldater – og 13 milliarder skattekroner.

Det er Danmarks betaling for at have deltaget i den amerikansk ledede krig i Afghanistan.

Præsident Biden har meddelt, at amerikanske kamptropper er ude af landet senest til september. Og Danmark følger trop, for som USA-udenrigsminister Antony Blinken siger: – Vi gik ind sammen, og vi går ud sammen.

HER 20 ÅR EFTER den vestlige invasion er det rimeligt at gøre regnskabet op: Var det det hele værd?

Svaret kommer fuldstændig an på, hvem man spørger.

Målet med at udslette al-Qaeda-lederen Osama bin Laden er nået, og det tæller også på plussiden, at infrastrukturen er blevet bedre bl.a. med flere børn i skolerne.

MEN AFGHANISTAN var et laboratorium for Vestens store ambitioner om demokrati og frihed, og det har spillet fallit.

Eller som Politiken udtrykker det: ’Krigen vil for eftertiden være en skamstøtte over uklare og skiftende målsætninger.’

EFTER EN ENORM vestlig militærindsats står landet i dag på kanten af en altomfattende og blodig borgerkrig med et stærkt Taliban på den ene side og et korrupt regime, der hidtil har været støttet af invasionsstyrkerne, på den anden.

ALLIGEVEL MENER Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, at missionen har været prisen værd.

– Vi har gjort det rigtige. I de 20 år, vi har været der, har vi garanteret undgået hundredvis af terroraktioner rundt om i verden ved at bekæmpe al-Qaeda og holde Taleban stangen, siger han til Jyllands-Posten.

MEN BLADET HAR også talt med flere udstationerede danske soldater, og her er vurderingerne mere blandede. – I store træk har vi tabt, lyder det bl.a.

Hvis man tager de positive briller på, kan man fremhæve, at krigen har været gavnlig for Forsvaret, som har fået kamperfaring og vist USA, at Danmark er en trofast allieret.

MEN DET MÅ være slut med den aktivistiske udenrigspolitik, som Anders Fogh Rasmussen indførte, og som betyder, at Danmark automatisk følger USA i tykt og tyndt også i klodens fjerneste egne.

Selvom vi er medlem af Nato, er det ikke ensbetydende med, at vi bare skal smække hælene sammen og stå ret.

EN MERE KRITISK holdning er påkrævet, ikke mindst hvor danske soldaters liv er på spil. For hvad fatter gør, er ikke nødvendigvis altid det rigtige.