GRØNLANDS MINISTER for erhverv og energi – ja, sådan en findes – tror ikke på, at mennesket er skyld i global opvarmning. Aqqalu Jerimiassen fra partiet Atassut har udtalt til netavisen Sermitsiaq.AG: ’Jeg tror ikke på global opvarmning som sådan. Jeg tror på, Jorden har en naturlig cyklus’

DERTIL kan man læse sig til andetsteds, at det faktisk går godt med klimaet. Regeringen har styr på det. Det er i hvert fald sådan, regeringen selv har fremstillet det. Som om den gør det fremragende.

Sandheden er blot, at Danmark i 2018 har øget sin samlede CO2-udledning. Det er blevet til 5,5 millioner tons mere i drivhusgasser end ønsket. Det viser en ny opgørelse ifølge dagbladet Information.

DET ER ELLERS kun få dage siden, at Danmarks klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), i netop Information slog sig på brystet med følgende påstand: ’Det er os, der har taget politisk ansvar for hele den grønne omstilling’.

Efter man har grinet færdig, må man medgive, at udsagnet naturligvis – også når det går den forkerte vej i forhold til klimamålene – er sandt.

Men det var vist ikke det, ministeren gerne ville godskrives ansvaret for. Nu siger Lilleholt så til avisen, at man ikke skal vurdere den slags på enkelte år.

DET SKORTER ikke på klima- samt overbud for tiden. Der er næsten ikke grænser for, hvor mange hav-vindmølle-parker nationen har i udsigt, når regering og opposition har forsøgt at overgå hinanden i netop ’grøn omstilling’, fordi målinger har vist, at danskerne faktisk tror på global opvarmning. Og er imod den. Dertil er en global bevægelse af børn som bekendt gået i punktstrejker, hvor de kræver, at Jorden reddes.

EN FORELØBIG konklusion må være, at selvom der er voksne til stede, siger disse fortsat ofte et og gør noget andet. Hvilket Lars Christian Lilleholt er en godtgørelse af. Intet nyt under solen her, som man siger.

GRØNLANDS minister for erhverv og energi afkræves at træde tilbage for sin manglende tro på menneskeskabt global opvarmning. Inden han lægges på den is, der bliver mindre og mindre af, bør Aqqalu Jerimiassen imidlertid fremhæves for sandheden om ’cyklus i naturen’.

TAG EKSEMPELVIS regeringens cyklus. Den følger altid sit eget spor og ender med at gå durk op i enden på sig selv. Har de mon i den der opgørelse af den øgede mængde drivhusgasser fra Danmark fratrukket den varme luft, der stiger op fra Christiansborg?

For det ville være en naturlig forklaring på stigningen.