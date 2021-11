EFTER TO UGER med skrig og skrål, demonstrationer i Glasgows gader og højspændt drama i de allersidste minutter vedtog klimatopmødet COP26 lørdag aften en sluterklæring, der på papiret skal standse klodens dødsspiral.

I DEN KOMMENDE TID vil de centrale aktører – heriblandt vores egen klimaminister, Dan Jørgensen (S) – igen og igen belære os om, hvor vigtig og banebrydende aftalen trods alt er.

DE VIL PEGE PÅ, at målet stadig er at begrænse den katastrofale ophedning af kloden til ca. 1,5 grader. De vil betone det historiske i, at fossile brændstoffer for første gang nævnes i et slutdokument. De vil anføre, at verdens største klimaforurenere, Kina og USA, samtidig med COP26 har besluttet at samarbejde om at gøre noget ved nedsmeltningen.

JAMEN, DET LYDER jo fantastisk og forjættende. Men, men, men. Der er indtil videre tale om spil for klimagalleriet: Varm luft og venlige intentioner.

SOM DEN FORSTANDIGE klimaprofessor Sebastian Mernild, der er medforfatter til FN’s alarmerende klimarapport forud for klimatopmødet, siger om COP26-erklæringen:

’Jeg er tilhænger af bindende mål og en ambitiøs reduktionsplan med tidsfrister, og det ser vi ikke i den her plan. Den kører mere på, hvad man gerne vil. Men det er et skridt i den rigtige retning’.

DET ER UBESTRIDELIGT, at de rige lande med deres levevis og forbrug er skyld i klimakatastrofen. Men det er de fattige lande, der betaler den højeste pris i form af oversvømmelser, tørke og orkaner, der truer med at gøre millioner og atter millioner af mennesker til klimaflygtninge.

DERFOR ER DET dybt beskæmmende, at det heller ikke på COP26 lykkedes at få de rige lande til at stå ved deres ansvar og handle derefter; nemlig for alvor at betale af på klimaregningen i form af massiv støtte til genoprydning efter katastroferne, der kun bliver værre og hyppigere.

MÅLT PR. INDBYGGER er danskerne blandt de allerstørste klimasyndere. Hvis alle havde samme forbrug og klimaaftryk som danskerne, ville kloden allerede nu være forandret til ukendelighed.

MEN VI – og øvrige rige lande – nægter at ændre livsstil og synes at forvente en eller anden Georg Gearløs-opfindelse, som med et slag fra en hockey-stav vil bringe kloden i balance igen.

DEN HOLDNING er fatal. For hvert minut bliver det sværere og sværere at genoprette klimaet på vores fælles planet. Kommende generationer vil stå i drivhuset og konstatere, at også COP26 i Glasgow tilbage i 2021 blev en grøn fiasko trods bimlende alarmklokker.