Astrid Krag (S) får travlt i 2022. Måske endda så travlt, at hendes 58.000 følgere på Facebook må nøjes med at få opdateringer fra selfie-ministerens liv hver anden dag.

Krag har nemlig med egne ord fået en ’ny kæmpevigtig opgave’.

’Vi skal starte helt FORFRA i ældreplejen for at sikre tid til det vigtigste,’ skrev hun 1. januar på Facebook.

Anledningen var statsministerens nytårstale, hvor der blev lanceret en vision om en ny ældrelov med værdighed og kærlighed og med færre dokumentationskrav, mindre regulering og lovgivning.

Mette Frederiksen undlod at følge det op med et eneste konkret forslag.

Samme rille kørte social- og ældreminister Krag i, da Berlingske forsøgte at få hende til at pege på bare én regel, der skal fjernes:

’Jeg skal ikke konkludere på det nu her.’

’Jamen, jeg synes, vi skal starte helt forfra’.

Det er ikke ret mange år siden, at ministeren for ældreområdet hed Thyra Frank (LA), og målet var præcis det samme: at gøre op med bureaukratiet.

Som leder af det elskede Lotte-plejehjem på Frederiksberg blev hun hyldet for sit frisind og opgør med regeltyranniet. Det stoppede i det sekund, hun blev minister, og særligt Astrid Krag missede som ældreordfører aldrig en mulighed for at påpege sin kollegas utilstrækkeligheder.

Frank blev hevet i samråd for at have set stort på reglerne som forstander, og hun blev klandret for at føre en politik uden indhold. Nu smager Astrid Krag så sin egen medicin.

Det, hun nu har fået besked på at udrette, er præcis, hvad Thyra Frank stod for på Lotte-hjemmet. Men der er ikke noget nyt i ønsket om afbureaukratisering, og Astrid Krag har i et år forsømt at udrette noget.

Det er ikke blevet til andet end varm luft og selfies.

Da Berlingske gjorde regnestykket op i november, havde ministeren kun et enkelt lovforslag på programmet, og lillejuleaften langede administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup ud efter regeringen for ikke at have forbedret forholdene for de ældre.

– Det er bare snak, snak snak. Nu skal vi have handling. Det her er ikke godt nok, lød det.

Nu vil Astrid Krag så starte helt forfra. Det er jo nemt nok, når man slet ikke er begyndt.