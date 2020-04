Allerede i 2016, da Statens Serum Instituts vaccinefabrik blev solgt, var det en skandale. Nu kan det vise sig at være en katastrofe.

På Amager, hvor fabrikken ligger, er de nemlig ved at udvikle en coronavaccine, men lykkes det, er der ingen garanti for, at vi danskere kan få glæde af vaccinen.

Men det kunne have været anderledes. De salgslystne socialdemokrater i Helle Thornings regering var blevet advaret mod et salg.

Her på Ekstra Bladet har vi gravet et dokument frem fra 2004, hvor Rigsrevisionen kraftigt advarer mod et salg til udlandet, fordi en pandemi – som eksempelvis coronakrisen – kan føre til problemer med at få adgang til vaccine, hvis den danske stat ikke selv står for produktionen.

Nu er det op til vaccinefabrikkens ejer, en gusten saudi-sheik, om han vil sælge til os. Sheiken er bl.a. kendt for at bruge sharialovgivning blandt de ansatte i en bank, han også ejer.

Sheik Abdulaziz Al Jomaih fik på det nærmeste vaccinefabrikken foræret, da den borgerlige regering skrev under på salgsaftalen. Og her sluttede gaveboden ikke. Shariasheiken fik også en huslejediscount på 200 mio. kr. de første fire år.

Men den største skandale er, at ingen af de involverede ministre vil påtage sig et ansvar. Den daværende magtfulde finansminister Bjarne Corydon undskylder sig med, at han nu er ude af politik og henviser til daværende sundhedsminister Nick Hækkerup.

Hækkerup er i den grad stadig aktiv, men undskylder sig med, at han ikke mere er sundheds- men justitsminister og henviser til nuværende sundhedsminister Magnus Heunicke, der intet havde med salget at gøre.

Og Sophie Løhde, der som Venstres sundhedsminister under Løkke rent faktisk stod for salget, undskylder sig med, at hun bare ’arvede’ sagen fra socialdemokraterne.

Hvad er det, man siger: Vejen til helvede er brolagt med undskyldninger, og samtidig kan vi danskere nu risikere at bliver sendt til himmels, fordi danskproduceret coronavaccine bliver solgt til nogle andre.