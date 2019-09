Velbetalte pjækkerøve

’ORLOVSDRONNINGEN’ udnævnte Ekstra Bladet i går den konservative Brigitte Klintskov Jerkel til. Med god grund: Hun har scoret seks måneders løn uden at røre en finger på frivillig orlov fra Region Sjælland.

JERKEL er desværre ikke en enlig svale. F.eks. tog en politiker fra Enhedslisten i Haderslev fri med løn et par måneder, fordi huset trængte til at blive malet. Andre har ført valgkamp i deres betalte orlov fra byrådsarbejdet for at komme i Folketinget. Mange har så travlt med at rage politiske tillidshverv til sig både lokalt, i regionen og på Borgen, at de ikke kan passe det hele. Så vælg noget fra, ville det naturlige være. Det gør de så også ... men får stadig pengene.

REGLERNE for lokalpolitikerne er generelt alt for slappe. De bliver heller ikke afkrævet dokumentation, når de f.eks. melder sig syge over lang tid. Som Enhedslistens borgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, der i sommer trak stikket i fire måneder efter en påstået voldtægt af Olsens veninde i borgmesterens seng. Manden er dømt, men har anket. Efter hændelsen i april var borgmesteren ’syg’, sagde hun. Det var nok. Månedslønnen på over 100.000 kr. trillede støt ind alligevel.

SAMTIDIG skærper politikerne hele tiden kravene om dokumentation, lægeerklæringer og samtaler over for borgerne. Politikernes tag selv-bord er helt ude i hampen i forhold til de normer, der gælder for andre mennesker.

HELT grotesk bliver det, når politikere, der holder fri med fuld løn, bedyrer, at de gerne ville undgå at få pengene, mens de rejser jorden rundt eller tager sammenbruds-forebyggende fri. Men staklerne er ifølge reglerne pisket til at modtage pengene. Det har de ret i, men det er svært ligefrem at have medlidenhed med deres velbetalte martyrium. De skulle hellere ændre reglerne.

I STEDET donerer nogle deres orlovspenge til velgørende formål. En gav f.eks. sit vederlag til unge brandmænd. Enhedslisten droppede i et tilfælde det velgørende til fordel for partikassen, da det kom til stykket. Hvorfor egentlig ikke give pengene til statskassen hver gang, hvis det endelig skal være? Hvorfor skal vi andre betale for jeres velgørenhed? Vi skal nok selv skænke de penge væk, vi vil.

INDENRIGSMINISTER Astrid Krag vil drøfte et servicetjek af reglerne for orlov, ferie og vederlag med kommunerne, siger hun. Det lyder ikke umiddelbart revolutionerende ...

SIDST politikerne lovede, at nu skal det hele saneres, var, da Vederlagskommissionen i 2016 afleverede anbefalingerne til et nyt, gennemsigtigt system. Det dækkede også lokalpolitikere. Men fusede som sædvanlig ud. Det er nemmere at få ti elefanter ind i en Fiat Punto end at få en politiker til at opgive et gode.