Lars Løkke er blevet til Velfærds-Lars. Han har rykket store annoncer ind i morgenaviserne, hvor han lover guld, grønne skove, 230 CT-scannere samt redningshelikoptere over land og by.

’75-milliarder-ekstra-til-velfærd’, hedder kampagnen såmænd.

Vi skal åbenbart have valg til efteråret, må man konstatere. Med mindre naturligvis Venstre er blevet som en offentlig virksomhed: Uanset hvor tåbelig anvendelsen måtte være, skal alle penge fyres af inden årsskiftet, for der kommer nye bevillinger efter nytår.

Det interessante ved kampagnen – og det faktum, at Dansk Folkeparti sjovt nok også har indledt en kampagne – er, at historien gentager sig.

For Løkke har en tydelig plan – en Anders Fogh-plan. Mette Frederiksen skal rulles ind i et gulvtæppe af velfærdsløfter fra Venstre, så hun ikke kan røre sig ud af pletten. Nøjagtig som Fogh gjorde med Mogens Lykketoft i 2005.

Venstre har ledet Danmark i 13 af de sidste 17 år og øget den offentlig sektor markant, som Velfærds-Lars praler i annoncerne. Ikke mindst med hjælp fra Dansk Folkeparti, må man tilføje.

Det minder enhver om, at Anders Fogh satte verdensrekord i offentlig sektor. Og Velfærds-Lars reklamerer sådan set bare med, at ingen skal komme og tage den rekord fra Venstre.

Der er dog et uomgængeligt problem.

Man kan i dag genkalde sig Anders Fogh Rasmussens nasale forsikring: ’Der er råd til både skattelettelser og bedre velfærd.’ Det var der ikke. Anders Fogh Rasmussen fejlede.

Velfærds-Lars har her samme strategi. Der er råd til det hele. For det synes Mette Frederiksen også. Og Kristian Thulesen Dahl. Og ikke et ord om økonomernes bemærkninger om, at det er i gode tider, man gør sig klar til de dårlige.

I dansk politik finder der åbenlyst ikke længere egentlige skift sted ved folketingsvalg. For de borgere, der følger med, er der tale om et valg mellem personer, der med offentliggjorte karriereplaner bejler til en veldefineret administrativ lederstilling.

For de, der ikke følger med, må det være lige så bemærkelsesværdigt: De blå er røde, og før dette var de røde blå.

Statsminister-Lars personificerer således det alt sammen, når han proklamerer, at nu optræder han som Velfærds-Lars. Dansk politik er de små forskelles narcissisme.

Efter at have støttet 91 ud af 98 udlændingestramninger, har Mette Frederiksen eksempelvis netop meddelt, at hun ikke synes, der skal lovgives om håndtryk ved statsborgerskab. Det ligner en dansk valgkamp, som vi kender den.