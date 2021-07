VELKOMMEN TIL FORT GENTOFTE

LEDER: LÆG MÆRKE til rigmanden Jan Leth Christensen. Han har sat overvågningskamera op. Samt advarselsskilt og -højttaler, der kan råbe ud over stranden og vandet ud for hans grund i Gentofte.

I UDLANDET har man ’gated communities’ – beboelsesområder med kontrolleret adgang, hvor privilegerede borgere ikke risikerer at blive forstyrret af mindre privilegerede borgere.

I Danmark har vi Gentofte Kommune.

For Jan Leth Christensens anstrengte forhold til sine medborgere er tilsyneladende en blotlægning af en kommune, der helst ser, at alle andre holder sig væk.

ONSDAG LØD det således fra den konservative kommunalpolitiker i Gentofte Kommune Andreas Weidinger i Berlingske: ’Der sker et misbrug af vores strande og faciliteterne omkring dem lige nu.’

Hvilket Gentofte-politikeren finder ’ekstra provokerende’, fordi det bliver begået af borgere fra ’uden for kommunen’, der ’ryger vandpibe’, ’hash’, og ’laver mad, så det lugter ud over hele stranden.’

JAMEN, HVOR er denne Weidinger dog skarpsynet! Tænker vi over det, foregår der et lignende misbrug i hele landet lige nu! I København misbruges gaderne hele tiden af gæster fra andre kommuner. Hele Odsherred, Nordsjælland, Nordjylland og Bornholm er overrendt af folk fra andre kommuner i disse uger. Og hvad med strandene i resten af verden? I Spanien, Grækenland med flere?

Hvorfor i alverden bliver alle ikke bare der, hvor de betaler kommuneskat? Det vil være så meget renere og nemmere.

RIGMANDEN i Gentofte Jan Leth Christensen har under 50 meter til stranden og må derfor godt opsætte skilt og kamera og advare om, at ingen må tage ophold på stranden ud for hans grund. De må højst passere. Allerhelst vil manden undgå at dele verden. Hvilket åbenbart er et Gentofte-karaktertræk, forstår vi. For som lokalpolitiker Weidinger udtrykker det i Berlingske, så skaber de udefrakommende ’utryghed’ blandt ’Gentofte-borgerne.’

TILLAD OS her fra Ekstra Bladet at komme med en idé: Vi lader Gentofte gennemføre et kommunalt forsøgsprojekt. De får lov at opsætte pigtrådshegn og kontrolposter omkring hele kommunen, så ingen andre kan komme ind. Det skal blot for retfærdighedens skyld ske under forudsætning af, at heller ingen i Gentofte kan komme ud. Jan Leth Christensen får sit ønskede fort. Han spærres inde i det. Så får vi se, hvor glad han og de andre i Gentofte er for at slippe for ’misbruget’.