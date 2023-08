Velkommen til volden

CHRISTIANIA har efter bandelikvideringen i weekenden vedtaget, at Pusher Street skal lukkes. Det svarer lidt til, at Henrik Qvortrup efter tre klip i kørekortet annoncerer, at han fremover vil overholde hastighedsgrænsen.

Udsagnet modsiges af historikken. Af vanen. Af hvordan alting har været indtil nu med fristaden.

Christiania som det gode og frie fællesskab, der forsværger grum kapitalisme og markedsmekanismer, har været tabt længe. Som vi ofte har påpeget, er det årtier siden, Stadens åndelige fallit indtrådte. Årtier siden 'Bevar Christiania' blev nysprog for 'Bevar Hells Angels'. Årtier siden fristaden blev overtaget af et voldsherredømme.

SÅ HVIS christianitterne endelig er nået frem til, at deres selvforståelse er en falsk forestilling, skal de være velkomne. De har levet på en løgn om at befinde sig i en slags modstandskamp. I en indbildning om at være rummelig. Mens det i virkeligheden er os, det omgivende samfund, der har været de rummelige, lige siden kaserneområdet blev besat i begyndelsen af 70’erne.

Vi har rummet Christiania som venstrefløjens kongehus, der repræsenterede myten om, at stat, myndigheder og politi er brutaliser, der undertrykker fred og fællesskab. Christiania blev en undtagelse fra virkeligheden. En undtagelse fra reglerne. En ’stad’, der sandt nok ikke kunne slås ihjel, fordi vi lod den blive en del af os selv.

VI TALER et Pusher Street, hvor mindreårige deltager i salg af narkotika, og uopklarede mord finder sted. Hvorfor det altid har været ironisk, at denne gade ligger i et parallelsamfund, hvor man oprindeligt ville skabe lykkelig mangfoldighed. Og hvorfor christianitter for længe har tysset på ytringer om volden i egen have for ikke at forstyrre forestillingen om godheden og lykken i deres fællesskab.

Hvad vi i det omgivende samfund til gengæld ikke kan løbe fra, er, at Staden er blevet vores. Netop fordi vi har været så rummelige. Fordi vi i berøringsangst – og i de seneste år måske i bekvemmelighed ved at vide, hvor det er – lod et ulovligt marked til angiveligt en milliard kroner udvikle sig i Pusher Street.

CHRISTIANIA har længe været sin egen modsigelse. Været uden evnen til at smide superkapitalister som f.eks. voldshærgende bandekriminelle på porten.

Så faktisk er det lidt ligegyldigt, om Christiania vil lukke Pusher Street eller ej. Ansvaret for Staden har hele tiden været politisk. Med hele molevitten og alt, hvad der er i den. Hvad enten man bryder sig om det eller ej. Det har dermed hele tiden været Christiansborgs ansvar. Hvormed alle ser det egentlige problem. For på Borgen har man i årtier vredet hænder lige så længe og handlet lige så lidt, som christianitterne har. At det sker nu, vil vi se, før vi anerkender det.