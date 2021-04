MANGE TROEDE det ikke muligt, at der kunne lægges flere forhindringer i vejen for folk, der søger dansk statsborgerskab.

Men de tager fejl. Opfindsomheden synes uden grænser.

I SIDSTE UGE indgik regeringen sammen med Venstre, de konservative og Liberal Alliance en ny aftale om indfødsret, der suverænt giver os en europæisk førsteplads, hvad stramhed angår.

Kravene til ansøgernes viden om danske forhold øges. Og der skal udarbejdes en konkret model for, hvordan myndighederne kan indføre egentlige demokrati-samtaler, hvor man forsøger at finde ud af, om folk er danske i hjertet.

HJØRNESTENEN i aftalen er, at man som hovedregel er permanent udelukket fra statsborgerskab, hvis man på noget tidspunkt i sit liv har fået en ubetinget eller betinget straf.

DET BETYDER, at borgere, der har begået en dumhed tidligt i livet – f.eks. stjålet en knallert, der typisk giver ti dages betinget fængsel – nu permanent er udelukkede fra at få statsborgerskab. Tidligere lå grænsen på omkring et års ubetinget fængsel.

DET ER OPSIGTSVÆKKENDE, at regeringen har sagt ja til denne stramning. For lad os lige genopfriske, hvad udlændingeminister Mattias Tesfaye sagde 28. maj sidste år som begrundelse for at nedstemme et konservativt forslag:

’Jeg er ikke tilhænger af, at ti dages betinget fængsel som ung skal betyde, at man aldrig nogensinde vil kunne blive dansk statsborger.’

MEN NU HAR PIBEN altså fået en anden lyd. Vendekåben Tesfaye er kommet på andre tanker.

– Vi har lyttet til gode argumenter. Det er vel meget normalt i politik, siger han.

DET MEST forstemmende ved den nye indfødsretslov er det overordnede budskab om, at udlændinge (læs: ikke-vestlige) helst på forhånd skal opgive at søge statsborgerskab og affinde sig med en livslang tilværelse som andenrangsborgere i deres andet hjemland.

SOM FHV. MINISTER Birthe Rønn Hornbech (V) udtrykker det i Jyllands-Posten:

’En række partier i Folketinget har indført den grænseløse stat og den grænseløse folketingsmagt. De gode græder, og de onde ler. Arme Danmark.’