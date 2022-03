Venligboere

’Danmark er for lille til store konflikter,’ sagde Poul Nyrup Rasmussen engang.

Vi får åbenbart snart syn for sagn.

DET VURDERES, at antallet af ukrainske flygtninge i Danmark vil nå op på 100.000. Det afgørende spørgsmål bliver derefter:

Vil den hidtidige ’I skal være så velkomne, og vi finder bolig, arbejde og skole til jer’-indstilling kollapse?

Enhver har bemærket paradigmeskiftet i dansk flygtningepolitik. 2015 er ikke længe siden. Her så vi syriske flygtninge strømme ind i Danmark. Og havde nogen regnet med, at en overordnet vrede i den danske befolkning ville være rettet mod voldtægter og halshugninger udført af IS samt mod præsident Assads brug af giftgas mod egne borgere, havde de imidlertid kalkuleret forkert. Næh, man må ikke gå på motorvejen.

DET VAR OGSÅ her, ’spyttemanden’ optrådte som en slags legemliggørelse af en betydelig modstand mod flygtninge. En dansker, der fra en motorvejsbro spyttede på flygtningestrømmen.

I 2015 søgte 21.000 i alt asyl i Danmark. 100.000 flygtninge fra Ukraine vil være et langt større antal asylsøgere end det, Danmark modtog under krigen i Balkan i 1990’erne samt under ’flygtningekrisen’ i 2015 og 2016.

Men i dag emmer det af velvilje og overskud. Ikke mindst i arbejdskrafthungrende egne. Ukrainerne er erklæret velkomne. Både af folkedybet og politisk. De tilhører vores nærområde og kulturkreds, hedder det. Og med 100.000 flygtninge er det nok meget godt, vi har fået en særlov, hvor ukrainere, der kommer til Danmark, ikke skal igennem asylmøllen.

LIGE NU OPLEVER alle hjælpeorganisationer noget nær den største offervilje i befolkningen, når det gælder hjælp til flygtninge. Det er paradigmeskiftet. Man kan bare spørge om forskellen på at samle ind til syriske, afghanske og ukrainske flygtninge.

Men hvad så når arbejdspladserne er fyldt op? Når boliger bliver en mangel? Når skoler er overfyldte?

DET ER MULIGT, Poul Nyrups hoved var for stort til en cykelhjelm. Til gengæld kan Danmark blive for lille til opgaven. Dette år og næste år bliver den ultimative test på Danmarks nye, åbne arme-politik over for flygtninge.

Står tallet 100.000 til troende, vil vi og vores nye venligbo-sind blive testet til det yderste.