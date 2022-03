Venligboerne gange tusind

Der findes kun gode grunde til at holde med ukrainerne.

Men det vil klæde os at lade være med at gå balalajka. Hvad enten det er at blive vildt ophidsede, voldsomt angste eller svært sentimentale. Eller måske anvende situationen til at flage mere for sig selv end for Ukraine. Eksempelvis har Randers Regnskov trompeteret, at der er gratis adgang for ukrainske flygtninge – men åbenbart ikke for andre flygtninge.

Denne tilgang kan man finde flere eksempler på. Og det kan være velment nok. Men det ligner en slags kommercialisering af Inger Støjberg-standpunktet, som jeg vil parafrasere på følgende måde: ’Der findes flygtninge, men så findes der nogen, som er mere flygtninge, og når jeg siger det, er det ikke for at gøre det bedre eller dårligere for hverken den ene eller anden, men mest i forventning om at gavne mig selv.’

Lørdag aften samsender DR og TV2 et fælles indsamlingsshow. Fint nok. Personligt kommer jeg ikke til at følge med. Jeg ved, at jeg kommer i tvivl om, hvorvidt det er en forestilling mod den ondskab, ukrainerne er udsat for eller et show for den godhed, tv-stationerne gerne vil gnide sig op ad.

Det er kontroversielt at sige sådan. Men når så mange er samlet for så god en sag, får man et dårligt show. Det er en slags regel for indsamlingsshows. Den er statueret en del gange til fordel for diverse velgørende formål gennem årene. Og man blander efterhånden det hele sammen. Man ser for sig, at Bjarne Corydon kommer ind i højhælede sko og synger ’Det er mig, der står herude og banker på’, mens publikum vifter med prideflag, verdensnåle eller ukrainevimpler.

Nuancer fortaber sig. Kun den gode sag findes øjensynligt. Alt russisk er ondt. Der må ikke laves russisk mad i Masterchef. Symfoniorkestre ængstes ved at have Prokofiev eller Tjajkovskij på repertoiret. Og et ophidset kunstmuseum fjerner en russisk kunstners værk, for derpå lykkeligvis at erkende, at det er skidt at dele frygt med kulturminister Ane Halsboe. Hun har opfordret kulturinstitutioner til at være påpasselige med, hvad de lægger navn til.

Hvilket Halsboe åbenbart mener, de ikke selv tænker på. Med mindre - naturligvis - at også kulturministeren hermed forsøger at flage mere for sig selv end for Ukraine.

Det er en pointe, at TV-indamlingsshowet synes overflødigt. Danskerne behøver slet ikke at blive underholdt, hvis det gælder støtte til Ukraine. Vi taler et Danmark, der lige nu ligner venligboerne gange tusind. Kommuner bliver ringet ned af folk, der vil hjælpe. 400 dukkede eksempelvis op forleden til møde på Københavns Rådhus i iver efter at hjælpe. Velgørenheds- og nødhjælpsorganisationer oplever en givervilje, de aldrig tidligere har set i samme omfang.

Nuvel, man kan jo håbe på, der i aften dukker et balalajkaorkester op og spiller uddrag fra ’Svanesøen’. Som en særlig hilsen til Putin. Det var balletten, russisk stats-tv kørte i panik kørte båndsløjfe i stedet for nyheder, da Sovjet brød sammen.