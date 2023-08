Venstrefløjen slår jo ikke ihjel

ENHEDSLISTENS nye topfigur, Pelle Dragsted, har i årevis været venner og arbejdet politisk sammen med et medlem af en af de mest brutale og totalitært tænkende bander, Danmark nogensinde har set.

Pelle har bare ikke interesseret sig rigtigt for det, siger Pelle. Heller ikke at vennen dækker over en gerningsmand til et drab.

Vennen er Torkil Lauesen, der var med i Blekingegadebanden. En bande, der begik voldelige røverier til fordel for den palæstinensiske sag. Hvilket kulminerede i 1988, hvor et medlem skød og dræbte den 22-årige politibetjent Jesper Egtved Hansen under et røveri mod postkontoret i Købmagergade i København.

ET DRAB, HVOR bandemedlemmerne senere dækkede over hinanden.

’Jeg har aldrig drøftet de her aktiviteter (med Torkil Lauesen, red.) Det har jeg holdt mig langt væk fra,’ udtaler Dragsted til Ekstra Bladet og henviser til, at hans ven jo har afsonet sin straf.

Annonce:

Nu findes der jura og moral. Vi forstår dermed, at hos lederen af Enhedslisten er retsfølelse ikke forbundet med sidstnævnte. Ikke engang når det gælder at gøre bod over for en 22-årig betjents ulykkelige familie.

DRAGSTED SKRIVER sig ind i en årtier lang historie om en venstrefløj, der nægter at forholde sig til egen vold. Sådan noget taler man ikke om på venstrefløjen. Blandt rige mennesker er det upassende at tale om penge. Det er en uskrevet regel, der tjener at lægge afstand mellem virkeligheden og ønsket om at være kendetegnet ved mere ædle karakteristika end rigdom. På venstrefløjen er det upassende at tale om voldelige ’antifascister’ og fænomener, der byder forestillingen om lykkelig mangfoldighed og fred imod.

Vi kan nævne Antifascistisk Aktion – som Dragsted har været medlem af og modtaget dom for at være i aktion på vegne af - eller Ungdomshuset. Sidstnævnte har altid fremstillet sig selv som offer og det omgivende samfund som brutalis. Men aktioner – senest med en fejring af tidligere overborgmester Ritt Bjerregaards død – har ofte vist, at virkeligheden er omvendt.

Annonce:

SÅ PELLE DRAGSTED har ikke sagt til sin ven, at denne bør gå til politiet og fortælle, hvem der dræbte betjenten. De to ’har aldrig drøftet de her aktiviteter’.

Det er forhåbentlig ufatteligt for de fleste af os. Men Pelle Dragsted tilhører den venstrefløj, der i årtier har tysset på tale om volden i egen baghave, og samtidig råbt så højt man kan om uretfærdighed i resten af verden.

Det er jo vigtigt at være offer og ikke bøddel.