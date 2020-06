Venstres hykleri

Mange har med rette kritiseret Mette Frederiksen og hendes ministre for magtfuldkommenhed og lukkethed under coronakrisen.

Derfor samlede Venstre i maj et flertal uden om regeringen for et såkaldt åbenheds-manifest.

Partierne i blå blok samt Radikale Venstre og Alternativet krævede ’fuld åbenhed om alle data og alle beslutninger, der træffes under corona-krisen.’

For som Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, understregede, er ’mørklægning og hemmeligholdelse af data helt uacceptabelt, når så afgørende beslutninger for vores samfund skal træffes.’

Derfor skulle man tro, at ikke mindst V er parate til et opgør med den urimelige offentlighedslov, der siden 2013 har forhindret offentligheden i at kigge ministrene over skulderen.

Under Folketingets afslutningsdebat i går forsøgte den radikale Kristian Hegaard at få et tilsagn fra Jakob Ellemann om at deltage i forhandlinger om at revidere loven, der er blevet døbt mørklægningsloven.

Ellemann sagde ja til at komme til et møde, men nej til at ændre så meget som et komma i lovens centrale og kritiserede paragraf 24, der handler om ministerbetjening.

Paragraffen sørger nemlig for, at mange dokumenter i det lovforberedende arbejde mellem ministre og embedsmænd kan fritages for aktindsigt.

Den har ifølge ombudsmanden ført til mindre åbenhed i den offentlige forvaltning – et helt forkert skridt i et land, som normalt bryster sig af at være et af de mest åbne i verden.

Ellemanns afvisning af at pille ved den omstridte paragraf udstiller Venstre i en nøddeskal: I maj krævede man mere åbenhed af regeringen, men i går lukkede man ned, da der blev krævet handling bag ordene.

Det kaldes hykleri.

Forklaringen er selvfølgelig den, at Venstre, der sammen med Socialdemokratiet plejer at sidde i regeringskontorerne, ikke vil fraskrive sig retten til at spille med fordækte kort, når partiet igen får mulighed for at komme til fadet.

De radikale skal roses for at presse på. Men så længe V og S, som udgør et flertal, rotter sig sammen, vil mørklægningsloven bestå til skade for det demokrati, man ellers hylder i skåltaler.