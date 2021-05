Venstres Waterloo

Claus Hjort Frederiksen er nået frem til, at Lars Løkke har ødelagt Venstre og hele blå blok.

Det svarer lidt til, at Napoleons kone et par år efter Slaget ved Waterloo udtaler, at sandt nok bakkede hun med stor entusiasme sin husbond op, men her bagefter kan hun egentlig godt se, at projektet kørte af sporet.

’Den situation, vi sidder i nu, mener jeg godt, man kan sætte adresseseddel på: Den er udløst af Lars Løkkes ageren. Det er selvfølgelig særligt bittert, for vi har haft god erfaring i 14 år med borgerligt samarbejde. Men nu er vi inde i en fase, hvor vi skal reparere den skade, som Lars har forvoldt,’ siger Claus Hjort, tidligere finansminister, chefstrateg, indpisker med mere i Venstre gennem et par årtier, til Berlingske.

Begyndelsen på enden var ifølge Hjort, da Lars Løkke midt i 2019-valgkampen med bogen ’Befrielsens øjeblik’ erklærede – uden at have fortalt det til nogen i Venstre – at han faktisk drømte om en SV-regering.

Den daværende næstformand, Kristian Jensen, undsagde derpå Løkke. Hvorefter en intern krig i Venstre endte med en de facto-bortvisning af Løkke samt Jensens afgang 31. august 2019.

Claus Hjort nåede inden dette Løkkes Waterloo at gøre udfald på slagmarken ved vredt og kampsvedende at kræve Kristian Jensens afgang. Lige såvel som Hjort højlydt erklærede, at afsættelsen af Lars Løkke var ’dybt beskæmmende’.

Derefter var det vanskeligt for en del Venstre-folk at betragte Hjort som en god partimand.

Hans ivrige defensorat af Løkke såvel som det frontale angreb på partiets næstformand tydede mest af alt på, at han ikke bare vendte kanonen den forkerte vej, men også affyrede den ind i egne rækker.

Det er muligvis dette, der er gået op for Hjort. I dag mener han i hvert fald det samme, som han krævede Kristian Jensen afsat for at sige. Ligesom han nu erklærer Løkke for en bitter mand på hævntogt med henvisning til sin gamle makkers nye politiske projekt, der ønsker at danne parti og stille op til næste folketingsvalg.

Uanset politisk overbevisning må man medgive, at Claus Hjort gennem sine årtiers virke i dansk politik opbyggede en betydelig politisk kapital og troværdighed. Men man har også lov til at gøre opmærksom på, at han nu har formøblet en stor del af den.

Faktisk var det mere end nogen andre Hjorts opgave at stoppe Løkke, da denne trompeterede sin ’befrielse’ og entrede slagmarken. Claus Hjort har været en større del af den selvdestruktion, som hans Napoleon forårsagede, end han nu kan hævde ret på at være en del af løsningen.