Verden er grusom

Nogle gange er virkeligheden så brutal, grusom og meningsløs, at man også som chefredaktør allermest har lyst til at sige: 'Det dækker vi simpelthen ikke'.

Sådan har jeg haft det med tragedien i Sri Lanka, hvor 359 mennesker blev dræbt, heriblandt tre danske børn, hvis eneste forbrydelse var, at de efter alt at dømme stod ved morgenmads-buffeten og glædede sig til endnu en skøn feriedag ved poolen.

Den brutale virkelighed er, at terrorbomberne i Sri Lanka viser, at ting, der sker på den anden side af jordkloden, også kan ødelægge liv her i Danmark. Derfor fortæller vi, hvem de dræbte børn er, og beskriver deres familie. Men vi svælger ikke i detaljer, som nogle påstår. Vi kontakter heller ikke de sørgende forældre eller bringer billeder af børnene. Blot for at nævne nogle af de fravalg, som vi selvfølgelig foretager.

Men det har ikke formildet tidligere minister Søren Pind og andre på de sociale medier.

I et frådende Twitter-indlæg skriver Pind blandt andet, at 'mediernes uansvarlighed er monumental – hvert klik er en støtte til den ulækre mediespekulation'. Intet kunne være mere forkert. Hvert klik er et bevis på, at danskerne er interesserede i virkeligheden.

Forestil dig en verden, hvor medierne ikke fortalte, hvem og hvordan mennesker bliver udsat for terror? Ville det fjerne terroren? Sorgen? Det grusomme? Selvfølgelig ikke.

Pinds misforståelse er, at det ikke er mediernes skyld, at verden er brutal, grusom og meningsløs. Der er terroristernes.

For terroristerne er det ikke mennesker, de har dræbt, men symboler. På overvågningsbilleder kan man se, hvordan de smilende går til opgaven. En enkelt aer ligefrem en lille pige på kinden, lige før han udløser bomben. Terroristerne er ganske enkelt uden respekt for menneskeliv.

Men de 359 dræbte er alle nogens børn, mødre, fædre, ægtemænd, hustruer, bedsteforældre eller søskende. Derfor er det vigtigt at fortælle, hvem de er, og hvilke tab de har efterladt.