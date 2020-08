Vesten freder diktatoren

ENDNU EN GANG ser en måbende verden til, mens Aleksandr Lukasjenko voldtager demokratiet og tæver sin egen befolkning.

HVIDERUSLANDS hersker, Europas sidste diktator, viser på ny sin foragt for demokrati og menneskerettigheder.

SØNDAGENS præsidentalg i den tidligere sovjetrepublik var en farce, hvor Lukasjenko manipulerede og svindlede i den helt store stil.

HAN HAVDE undladt at invitere internationale valgobservatører og nægtet udenlandske pressefolk at blive akkrediteret.

MANGE VÆLGERE blev forhindret i at nå frem til stemmeboksen, mens andre fik udleveret i forvejen udfyldte stemmesedler, som så kunne blive afvist som ugyldige.

PÅ VALGDAGEN var der kun én udfordrer tilbage. Resten var enten fængslet eller flygtet til udlandet. Derfor var 37-årige Svetlana Tikhanovskaja ene om at tage kampen op mod Lukasjenko.

I FORVEJEN var Tikhanovskajas mand blevet fængslet. Hendes kampagneleder var ligeledes arresteret, og inden valget i søndags sendte hun sine børn i sikkerhed i et EU-land.

IFØLGE myndighederne vandt Lukasjenko valget med godt 80 procent af stemmerne, mens Tikhanovskaja blot fik 9,9 procent. Mange i Hviderusland mener, at tallene skal byttes rundt.

SIDEN SØNDAG aften har der været massive protester i de hviderussiske byer. Som sædvanligt har Lukasjenko sendt både politi og militær på gaden, og mere end 3000 er allerede blevet arresteret. En er dræbt, og mange er blevet såret under kampene.

TIKHANOVSKAJA er sikker på, hun vandt valget, men lige meget hjælper det, og nu er hun flygtet til Litauen.

SOM VED tidligere valg fordømmes 65-årige Lukasjenko af stort set alle i Vesten. Men ingen går for alvor til biddet med blokader og voldsomme sanktioner. Frygten er, at Rusland sætter sig på Hviderusland, hvis Vesten går for hårdt frem.

DER ER OGSÅ meget hykleri i de vestlige lande. Mange internationale sportsarrangementer bliver trods despoten placeret i den hviderussiske hovedstad, Minsk.

SIDSTE ÅR var en storsmilende Lukasjenko vært for European Games, hvor 54 danske atleter deltog. Diktatoren har også lagt is til VM i Ishockey, og i det hele taget får han lov til at bruge sporten til at renvaske sit beskidte regime.

OG SÅDAN kommer det også til at gå denne gang. Lukasjenko svindler og snyder, Vesten fordømmer, og bagefter fortsætter han sit korrupte styre. Til stor skade for befolkningen, som aldrig har fået en regulær håndsrækning fra eksempelvis EU. Alt sammen af frygt for, at Hviderusland skal falde i Putins hænder.