Vi bliver ved

Fredag modtog fire journalister Cavlingprisen for deres sublime artikler i Ekstra Bladet om de danske børn, der levede under kummerlige forhold i syriske lejre, og som regeringen kun nødtvungent lod komme hjem.

Med god grund har det siden regnet med lovprisninger over Magnus Mio, Nagieb Khaja, Jeppe Findalen og Thomas Foght. Sjældent har en anerkendelse for journalistik været mere velanbragt.

Artiklerne om Syriensbørnene var vedholdende, de afslørede magtfuldkommenhed, de udstillede tvetungethed, dobbeltmoral og gustent overlæg hos magthaverne.

Men måske vigtigst af alt – de solidariserede sig med de allersvageste: Børnene.

Artiklerne var alt det, som definerer god journalistik.

I dag er børnene i Danmark. Heldigvis – for selvfølgelig skal danske børn ikke straffes, fordi de er så uheldige at have formørkede, islamistiske forældre.

Det er mere end tvivlsomt, om børnene ville være kommet hjem, havde det ikke været for den nu hædrede artikelserie. Med andre ord: Det var journalistik, der rent faktisk gjorde en forskel. Det kan ikke blive bedre.

Selv om æren selvfølgelig først og fremmest tilfalder de fire dygtige journalister, er vi på Ekstra Bladet ved at revne af stolthed over, at det var i vores spalter, at så vigtig journalistik var at finde. Der er i den forbindelse grund til at rose tidligere redaktører her på avisen for at have sat arbejdet med serien i gang. Den kurs vil blive videreført.

Heldigvis er en af prismodtagerne, Thomas Foght, i dag leder af Ekstra Bladets graverredaktion. Hvilket jeg som chefredaktør – for nu at sige det afdæmpet – er overordentlig tryg ved. Der er garanten for endnu mere kvalitetsjournalistik af samme skuffe.

Vi glæder os. Og magthaverne har grund til det modsatte.

Den mest prominente af disse er som bekendt statsministeren. Syrligt nok byder traditionen, at netop hun holder en tale i forbindelse med Cavling-uddelingen. Således også i går, hvor Mette Frederiksen hældte vand ud af ørene om pressens betydning. Der var ikke et øje tørt. Eller noget.

Man gad dog godt have været en flue på væggen nogle minutter senere, da Mette Frederiksen – hende, der klægt har slået sig op som ’børnenes statsminister’ – måtte konstatere, at Cavlingprisen tilfaldt et medie, der har udstillet hendes kyniske magtspil. Et spil, hvor uskyldige børn skulle betale prisen for, at hun gerne ville fastholde et image som udlændinge-hardliner.

Det er selvfølgelig bare et gæt, men i Statsministeriet har der næppe været jubelscener svarende til dem, der udspandt sig på Ekstra Bladets redaktion.

Det er skæbnens ironi, at Cavlinghæderen kom i den selvsamme uge, som myndighederne på udansk vis har forsøgt at intimidere journalister – herunder Thomas Foght – ved at indkalde dem til forhør om deres eventuelle kontakter til efterretningskilder.

Artikelserien om Syriensbørnene er et brillant eksempel på vigtigheden af at have en fri presse, der henter oplysningerne hjem fra folk, som magthaverne – en statsminister, for eksempel – helst ser forbliver tavse. Hvis ikke Ekstra Bladets dygtige journalister havde talt med indsigtsfulde kilder, ville Danmark ikke have set den journalistik, der nu er hædret. Og børnene ville sandsynligvis fortsat vansmægte i de umenneskelige lejre.

Derfor sluttelig en garanti: På Ekstra Bladet fortsætter vi vores arbejde med at presse myndighederne. Og vi lader os ikke true, presse eller intimidere til noget som helst. Gårsdagens Cavlinghæder forklarer hvorfor.