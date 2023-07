Vi elsker uniformer

DANMARK indfører en ’Uniform på jobbet-dag.’ Det meddelte forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fredag. Det er et sigende udspil fra et departement, hvor man netop har indgået politiske forlig om at bruge 143 mia. kr. de næste 10 år, men åbenlyst ikke ved hvordan.

Hermed er alt sagt om det politiske niveau, når vi taler om det danske forsvar såvel som om militæret selv. Som pensioneret oberst Lars Møller har udtalt: 'Organisationen hænger ikke sammen. Der er ingen, der bestemmer, og derfor sejler hele lortet.'

Lad os da begynde med en ’Uniform på jobbet-dag’, siger forsvarsministeren.

SELV FOR uniformsglade er det for tidligt at stå med armene oppe over, at Folketinget vil imødekomme Nato's krav om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på Forsvaret. Hvad enten det er for reelt at forsvare, eller for at ’smarte’ Mette Frederiksen op som kommende Nato-generalsekretær.

For det første foregår alt fortsat mere fodslæbende end en rekrut plaget af vabler iført 50 kilo oppakning kan slæbe sig af sted. For det andet rækker beløbet formentlig ikke. Forsvaret mangler stort set alt. Kampvogne, håndvåben, ammunition, hjelme, feltflasker, missiler, køretøjer, morterer - og saltbøsser i messen. Kaserner, der ikke er ved at falde sammen. Det hævdes endog, at soldater på visse øvelser har måttet råbe 'bang, du er død!' grundet våben- og ammunitionsmangel.

VLADIMIR PUTINS overfald på Ukraine har sandt nok flået sløret af flere års selvgodhed og hyggen sig i smug i Danmark. Fint, godt og helt på sin plads. Men en omfattende oprydning bør finde sted, før vi afleverer en gigantisk blankocheck til et departement, hvor penge ifølge Rigsrevisionen er forsvundet sporløst i årevis.

Det er således bekymrende, at det nye forsvarsforlig er lige lovlig abstrakt. Man skal således læne sig op ad det forfængelige håb, at Jakob Ellemann vender tilbage i topform, da det bliver hans ledelsesopgave at få anvendt de 143 mia. kr. på rette sted. Og dermed ikke som valgflæsk for politikerne. Det vil sige til gavn for Forsvaret modsat til gavn for håndværkere i Inger Støjbergs valgkreds.

MEN VI BEGYNDER MED en ’Uniform på jobbet-dag’, synes den stedfortrædende forsvarsminister.

Det er ikke, fordi det er en dårlig idé. Det er tværtimod fint, at folk, der er klar til at forsvare nationen, træder frem, så vi kan takke dem. Det er bare forstemmende, at deres velvilje er i så inkompetente lederes vold.