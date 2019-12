Vi er fortsat i krig

’MISTANKE om et angreb drevet af et militant islamistisk motiv,’ blev der sagt.

Danmark er fortsat under angreb. Vores, Europas og Vestens krig mod Kalifatet fortsætter. Onsdagens politiransagelse på 20 adresser i Danmark med 20 anholdte, hvoraf flere nu sigtes efter terrorparagraffen, vidner om, at lovreligiøs og militant islam ikke døde i Danmark i 2015 med Omar el Husseins terror mod Krudttønden og den jødiske synagoge i København.

DET ER MELDINGEN. For sagen skal selvsagt gå sin gang. Men vi må rose Politiets Efterretningstjeneste for årvågenhed. Hvilket vi ikke mindst her i JP/Politikens hus, hvor Ekstra Bladet bor, gerne gør. Op til flere planlagte angreb på netop dette hus er tidligere blevet forhindret.

Vi ved ikke, hvad de nu anholdtes konkrete plan var. Om der var nogen. Om de i planlægningen var nået frem til et konkret mål. Men vi ved, at ligesom krigen mod Kalifatet fortsætter, må jagten på dem, der endnu ikke har bekriget os, men arbejder frem mod det i hævnens værksted, også gøre det. De skal bringes til dom og straf.

FOR SÅDAN er det i de ægte værdiers samfund. Her har vi rettergang og gemmer os ikke bag Gud. Når vores grundlæggende værdier bekriges, må første reaktion være at hævde, lovprise og leve efter netop disse værdier.

Vi er oppe mod en dødekult, der med Koranen som angivelig manual har ophobet et sammenrend af psykopater, som tilsyneladende har apokalypsen som ønskemål. Det kan ikke relativeres. Det kan heller ikke nytte at forholde islamister en eventuel fejllæsning af skrifterne, da det er at anerkende dem som seriøse tænkere.

VORES FRIHEDSRETTIGHEDER må ikke forvitre. Og det gør de heller ikke, med mindre vi selv sliber dem ned til soklerne ved at indføre det totale kontrol- og overvågningssamfund i krigen mod militant islamisme.

Sker det, vil vi sande, at vi har fået et ufrit samfund, som ligner det, vores forfædre kæmpede mod og gjorde ofre for at aflevere på historiens mødding. Sker det, kan vi måske hurtigt vinde krigen, men blot for at opdage, at vi tabte meningen med os selv og hinanden.

VI MÅ IKKE glemme, at vi forsvarer os bedst ved at insistere på, at ingen – heller ikke med de mest modbydelige metoder – skal fratage os friheden. Man bekæmper terror ved ikke at lade sig terrorisere.

Og ud fra mottoet: Hellere en PET-aktion for meget end en for lidt.