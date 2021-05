Vi er verdens forsigtigste

Det er befrielsesdag. ’Eller noget,’ vil ungdommen måske sarkastisk tilføje. Blandt denne gruppe danskere må man have opfattelsen, at nationen i går vågnede til ’mindre nedlukning’ snarere end til ’mere genåbning’. Og at sådan har det nu været gennem to forsømte forår.

Ikke alene har vi på det seneste fået at vide af Sundhedsstyrelsen, at epidemien faktisk er ’under kontrol’ i Danmark. Vores evne til at lystre og lukke ned er bare så formidabel, at det åbenbart fremover er at foretrække frem for vaccine.

Det må være konklusionen, når Sundhedsstyrelsen i samme moment som ’under kontrol’ meddeler, at endnu en vaccine, den fra Johnson & Johnson, droppes. Corona kontrolleres åbenbart bedre med restriktioner – truslen om genindførelse synes i hvert fald hele tiden nær – end ved at vaccinere danskerne så hurtigt som muligt.

Så fed er friheden åbenbart ikke, ifølge regeringen og sundhedsmyndighederne. Ja, slet ikke, ifølge en socialdemokratisk regering, der fortsat hælder mere til at bure inde end lukke op – en regering som har det bedre med kontrol end tillid.

I Danmark skal vi sandt nok være glade for den restriktive coronatilgang, der blev lagt af Mette Frederiksen sidste år. Men statsministerens princip om, at ingen må dø på hendes vagt, har taget overhånd. Som Søren Riis Paludan, som er professor i immunologi ved Aarhus Universitet, siger til TV 2, er der i dag tale om et ’ekstremt forsigtighedsprincip’.

’Jeg mener, at man har sat barren for højt nu. Med en risiko på én ud af en halv million (for ’alvorlige bivirkninger’ i forbindelse med Johnson & Johnson-vaccinen, red.) synes jeg absolut, at man skulle have rullet vaccinen ud,’ siger professoren, der konstaterer følgende: ’Den her beslutning cementerer Danmark som verdens forsigtigste på corona-vaccinefronten.’

Regeringens berømte og berygtede ’forsigtighedsprincip’ er blevet et princip for princippets skyld. Dets reelle omkostninger har man ikke beregnet. Og hvad er prisen – ud over erhvervslivets og kultur- og sportslivets tab – i øvrigt også for et forsømt forår eller en underdrejet sommer?

Hvor langt vil man efterhånden udskyde vaccinationerne, før det meddeles, at corona har overgivet sig?