Vi fejlede

I NÆSTEN to år har vi – pressen og befolkningen – været nærmest hypnotisk optagede af myndighedernes daglige coronatal.

VI HAR STIRRET på tal-pendulets svingninger, når det gjaldt smittede, indlagte og døde med corona. Og vi har fået betydningen af pendulets mindste bevægelser udlagt af eksperter, politikere og myndigheder, som konstant har advaret os om det slumrende corona-monster under vores senge. Et monster, der bare venter på, at vi falder i søvn, så det kan slå til i nattens mulm og mørke.

DET KONSTANTE mentale alarmberedskab har slidt enormt på os alle sammen. Derfor må vi – pressen – også gøre status over vores egen indsats. Og vi har fejlet.

VI HAR IKKE været vakse nok ved havelågen, når myndighederne skulle afkræves svar på, hvad det konkret betød, at folk er indlagt med corona og ikke på grund af corona. For det gør en forskel. En stor forskel. Helt præcist har de officielle indlæggelsestal vist sig at være 27 procent højere end det reelle tal for, hvor mange der er på sygehuset, alene fordi de har corona. Det ved vi først nu.

DET ER SELVFØLGELIG først og fremmest myndighederne, der har ansvaret for at oplyse befolkningen korrekt, præcist og ærligt. Tallene for, hvor mange der er syge og døde af corona, skulle af indlysende grunde have været offentliggjort for længst, så vi fik det klareste billede af monstret under sengen.

I DET HELE TAGET lader myndighedernes og politikernes beskeder til befolkningen i denne historiske krise meget tilbage at ønske. Og derfor ligger de, som de har redt, når dele af befolkningen mister tillid til dem.

ET ANDET eksempel: Vaccinerne bliver konsekvent omtalt som vores ’supervåben’. Og vores sygehuse kaldes ’supersygehuse’. Ikke desto mindre er disse supersygehuse åbenbart maksimalt pressede, selvom næsten hele befolkningen er bevæbnet med et supervåben. Selv børn er vaccineret i enormt omfang, hvilket man ikke har gjort i vore nabolande.

DER ER MED ANDRE ord et eller andet her, der ikke fortjener betegnelsen ’super’. Om det er vaccinerne, sygehusene eller en blanding af det hele, er hver mands bud. Men magthavernes kommunika-tion til befolkningen fortjener i hvert fald på ingen måde betegnelsen ’super’. Tværtimod.