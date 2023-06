MAN SIGER, at en krigs første offer er sandheden. Det er løgn. Eller i hvert fald en tilsnigelse.

For i så fald glemmer man, at også freden kan dække over usandhed og indbildning. I dag må enhver indse, at havde hele Europa samme forhold til sikkerhedspolitik som danske Enhedslisten, ville vi alle for længst være blevet russere.

Danmark er vågnet op. Som en mand, der er faldet ud af sengen ved en høj, skrigende lyd, har vi mødt en ny morgen med Ruslands overfald på Ukraine.

MAN KAN vælge at udlægge regeringens nye forsvarsplan om 143 milliarder kroner til Forsvaret over de næste ti år som en investering i Mette Frederiksen som kommende leder af Nato.

Det er lige nu den aktuelle historie. Men den er også lige lovlig indskrænket i den store sammenhæng. Vi taler Danmarks forvandling fra noget nær pacifist med et kollapset forsvar til rustnings- og krigs-ivrig. Står Danmarks nuværende statsminister i efteråret som Natos nye chef, er det for det første på grund af Arktis – det vil reelt sige Grønland.

For det andet fordi Frederiksen kommer fra et muse-lille-land - som den nuværende generalsekretær, Stoltenberg, og den forrige, Anders Fogh - hvor vi hævder os ved at gå siden af elefanten og bryste os af, hvor meget vi gungrer. Alt imens vi lystrer, hvad USA siger.

VLADIMIR PUTINS overfald på Ukraine har på denne måde flået sløret af flere års selvgodhed i Europa og Danmark. Falske fredsforhåbninger og naiv undvigeadfærd ligger blottet.

Der er ikke andet at gøre end at klæde Forsvaret på for 143 milliarder kroner. For enten betaler vi det lovede og fastsatte kontingent i Nato for at være med i den frie verden, eller også står vi med bar røv, hvis en brutalis som Putin kommer forbi.

’Man skal kunne regne med Danmark,’ lød det sidste år fra statsminister Mette Frederiksen oven på den russiske hærs angreb på Ukraine. Et udsagn, som alle demokrati- og frihedselskende danskere må erklære sig enige i. Vi har ikke noget valg, hvis vi vil bevare vores frihed og være uangribelig. Derfor er det også vigtig, at regeringen i forhandlingerne om deres udspil til et nyt forsvarsforlig gør alt, hvad de kan for at få så bred en forligskreds som mulig.

Det er muligt, Enhedslisten er uden for pædagogisk rækkevidde, fordi Nato i virkeligheden er USA. Men alle andre, der ikke er ideologisk blinde, bør bydes velkommen og imødekommes til det yderste. Noget langt vigtigere, større og mere varigt end dagsaktuelle positioneringer i dansk indenrigspolitik er unægteligt på spil.