Vi holder øje med jer

Tillykke med valget, kære politiker. Her er et godt råd: Opfør dig ordentligt. De stemmer, du fik i går, forpligter. Og når lokummet brænder, fordi du alligevel har dummet dig, så stil venligst op og svar på de kritiske spørgsmål.

Flugtkongen fra Frederiksberg, Simon Aggesen (K), er klasseeksemplet på, hvor uværdigt en borgmester kan håndtere en møgsag. Manden har været tæt på jordens heldigste mand på boligmarkedet og mener ikke selv, at der er noget i vejen med hans moralske kompas.

Alligevel tager han benene på nakken, hver gang et kritisk spørgsmål er inden for rækkevidde. Han bruger sit barn som skjold og sender sågar kampagnemedarbejdere i forvejen for at holde udkig efter Ekstra Bladets journalister, inden han selv bevæger sig ud i krigszonen.

– Det ser altså ikke godt ud, konstaterer Jan E. Jørgensen fra Venstre.

Nej, det gør det ikke. Men deprimerende nok har Simon Aggesen ikke patent på manøvren. Tværtimod er det snarere reglen end undtagelsen, at politikere med en dårlig sag – uanset partifarve og politisk post – nægter at stå til ansvar for deres handlinger.

Rødovres afgåede borgmester Erik Nielsen følte sig ligefrem chikaneret, da Ekstra Bladet sidste år bad ham forklare, hvorfor skatteyderne skulle betale for hans Mercedes.

På landsplan mangler vi at høre, hvorfor Marcus Knuth (K) samtidig med sit partiskifte fra Venstre gik fra at lovprise Inger Støjberg til at stemme for en rigsretssag.

Departementschef Barbara Bertelsen er tavs i sagen om sms’er, hvor hun ellers har gjort sig selv til hovedperson.

Vi venter også i spænding på tavshedsfantomet Karen Melchiors (R) kommentar til det dårlige arbejdsmiljø, hun faciliterer på sit kontor i EU-hovedstaden Bruxelles.

Lykkes det at lirke et svar ud, er det oftest skriftligt og masseret af den hær af spindoktorer, der aflønnes med skattepenge for at beskytte politikerne og deres magt fra skatteyderne.

Omendt velvillige er de folkevalgte, når omtalen er god. Hykleriet vil ingen ende tage. Det ville klæde jer nyvalget at gå mod strømmen. Lær at håndtere møgsagerne som en voksen. Gør det modsatte af Aggesen. Her er vores løfte: Vi holder øje med jer. Vi bliver ved med at spørge. Og vi giver ikke op.