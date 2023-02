DET ER TYPISK for os i Vesten, at vi vælter os i selvbebrejdelser. Det gør vi også nu, mens Ruslands krig mod Ukraine går ind i sit andet år:

Har vi ikke provokeret russerne ved at udvide Nato? Burde vi ikke have sagt til ukrainerne, at de må finde sig i russisk 'indflydelse'? Var det ikke en dum idé at lade Ukraine selv bestemme, om det ville være med i EU og Nato? Vi må have forståelse for russerne, hedder det; først mistede de Sovjetunionen, og nu skrider Ukraine også. Mange vrider hænder og kræver forhandlinger og indrømmelser i stedet for våben.

De hændervridende glemmer, at vi i 30 år strakte hånden ud: Vi tilbød samarbejde med Nato. Medlemskab af G7. Af Europarådet. Økonomisk samarbejde. Visumlempelser.

Svaret var krig.

DET ER OPRØRENDE nonsens at hævde, at Ukraine selv har et ansvar for denne krig. Ukraine udgjorde absolut ingen trussel mod Rusland. Og heller ikke mod det russiske mindretal i syd og øst.

Der er sikkert detaljer i ukrainsk mindretalslovgivning, som kunne være anderledes, men den debat mistede enhver mening, da først krigen begyndte. Krigen har en overfaldsmand og et sagesløst offer, og det er uden for diskussion, at vi skal stå på offerets side. Vi kan ikke være neutrale; det ville være at hjælpe overfaldsmanden. Ukraine har nu i et år kæmpet tappert for sin selvstændighed, og så længe landet kæmper, skal det have al den hjælp, det beder om.

NOGLE KRÆVER forhandlinger, men det er jo Rusland, som ikke vil forhandle. Rusland har indlemmet store dele af Ukraine og kræver som forhåndsbetingelse at kunne beholde det hele.

Andre kræver 'kompromiser', altså at Ukraine skal afstå ukrainsk land med ukrainsk befolkning og overlade det til den soldaterpøbel, som i et år har myrdet og plyndret sig vej gennem landet.

Man må spørge de hændervridende fredsfolk: Skulle vestmagterne i 1939 have bedt Polen om at indgå et kompromis? Afstå Danzig og Korridoren? Var det en god strategi at prisgive Tjekkoslovakiet? Var det fornuftigt at trække på skuldrene af indtoget i Østrig og besættelsen af Rhinlandet? Det er jo tåbers snak. Vi burde have lært, at konflikter med voldsmagter skal tages i opløbet.

DENNE KRIG er alene Ruslands ansvar, og vi har intet at bebrejde sig selv; Nato blev jo udvidet, fordi frie lande frivilligt valgte at blive medlemmer. Det gjorde de, fordi de frygtede, at Rusland en dag kunne blive, hvad det er nu: et blodtørstigt og erobringslystent diktatur.