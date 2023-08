Vi lader som om

DANMARK har en digitaliseringsminister. Ja, den oplysning kommer muligvis bag på dig, kære læser, men det har vi altså. Marie Bjerre (V) hedder hun.

I den forgangne uge besvarede hun Folketingets spørgsmål i anledning af en digitaliseringsskandale, som mediet Version.2.dk har afsløret. I hundredvis af danskere er ulovligt blevet trukket i deres kontanthjælp af et nyt kommunalt it-system.

Marie Bjerre er forarget, men hun placerer ansvaret alle andre steder end hos sig selv. Og hun har i øvrigt ikke planer om at foretage sig noget, for at vi kan undgå lignende skandaler i fremtiden.

Ministeren meddeler samtidig:

’Borgernes retssikkerhed er en central prioritering for regeringen. Det er derfor afgørende for regeringen, at udviklingen af digitale løsninger sker på en måde, der værner om borgernes tillid og retssikkerhed.’

Jamen altså.

DANMARK har en miljøminister. Magnus Heunicke (S) hedder han, og han betroede forleden Politiken, at han ønsker at blive husket som manden, der reddede vores stærkt nødlidende kystmiljøer og vandmiljø:

’Jeg har et løfte til mig selv om, at det ikke skal være sådan, at mine børn skal sige: ’Far, hvad lavede du egentlig der? Hvorfor fik du ikke gjort det der?’’

Fiskeri med bundtrawl er meget skadeligt for havbunden. En af regeringens første handlinger var at stoppe et planlagt forbud mod bundtrawl i Bælthavet ...

Og da en rapport fra Aarhus Universitet i sidste uge påviste, at en plan om ni kunstige øer vil være stærkt skadeligt for Køge Bugt, nægtede Magnus Heunicke at udtale sig, men henviste til transportministeren.

Jamen altså.

DANMARK har en udlændinge- og integrationsminister. Kaare Dybvad (S) hedder han. Han er ansvarlig for en lovgivning, som har mange uhensigtsmæssige konsekvenser. Han forgænger i embedet, Mattias Tesfaye (S), erklærede tilbage i 2019:

’ Vi skal have en stram udlændingepolitik i Danmark, men den skal ikke være skør.’

Kaare Dybvad havde det på samme måde. For et års tid siden fortalte han Ekstra Bladet, at han som det første ville forhindre, at velintegrerede sosu-hjælpere blev smidt ud af landet. Og han ville også straks rette op på familiesammenføringsregler, der havde idiotiske konsekvenser.

Talløse artikler i Ekstra Bladet og andre medier viser, at der intet er sket. Reglerne er stadig kugleskøre.

Jamen altså.

SÅDAN kan vi fortsætte. Afstanden mellem ministrenes ord og deres handlinger er gigantisk, og de har lært metoden af deres chefer.

Udenrigsminister Lars Løkke (M) erklærede, at ’ytringsfriheden ikke kan gradbøjes’. hvorefter han gjorde netop det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) betroede os, at hun ville være ’børnenes statsminister’, hvorefter hun lod en snes danske børn i stikken i en syrisk teltlejr, der blev kaldt ’helvede på jord’.

HVIS VI lukker øjnene og kun lytter til, hvad ministrene siger til os, så har vi en særdeles fornuftig og velfungerende regering.

Det har vi beklageligvis ikke. Men den er god til at lade som om.