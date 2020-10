Vi må prøve at være modige

De tegninger, som en fransk skolelærer blev halshugget for at vise sine elever, ville vi også gerne vise i Ekstra Bladet i dag. Ikke for at prale af vores mod. Eller fordi visse politikere ønsker det. Men vi kan ikke af hensyn til vores medarbejdere.

JP/Politikens Hus, som Ekstra Bladet er en del af, har på det nærmeste været under belejring i 15 år, siden Jyllands-Posten viste de første Muhammed-tegninger. Fire gange har terrorister i Allahs navn forsøgt at trænge ind i vores hus og slå alle ihjel. Heldigvis er alle angreb blevet forhindret.

Jeg ved godt, vi vil blive skældt ud for at være nogle kujoner. Det må vi leve med, og det betyder i hvert fald ikke, at Ekstra Bladet har opgivet kampen for ytringsfriheden. Så sent som i går, fredag, sendte vi reporter Brian Weichardt til demonstration afholdt af de værste af de værste mørkemænd, Hizb ut-Tahrir, for at konfrontere dem med deres udemokratiske og antidanske holdninger.

Ingen i Danmark bør føle sig krænket over satiretegninger. Og hvis nogen gør, bør de ikke opholde sig her i landet. Det er ikke kun Frankrig, der er under angreb. Det er alle, der i generationer har kæmpet for ytrings- og religionsfrihed. Det er næsten ikke til at holde ud, at vi nu er nødt til at starte forfra. Det tog flere hundrede år at komme af med vores egne mørkemænd, der i Guds navn brændte kvinder på bålet og straffede alle, der ikke levede på den 'rigtige' måde.

Nu dræbes mænd og kvinder i Frankrig i Allahs navn. De seneste ofres 'forbrydelse' var, at de befandt sig i en kristen kirke i Nice.

Jeg har ingen respekt for dem, som pådutter andre at handle. Specielt ikke, hvis det er en gratis omgang, fordi de er på sikker afstand af der, hvor et terrorangreb vil blive sat ind. Det ville derfor have klædt Pernille Vermund, hvis hun, efter at have taget sin egen familie i ed, havde meldt ud, at det første sted, hendes bebudede Muhammed-annonce skulle vises, var ved siden af hendes eget kontrafej på Nye Borgerliges hjemmeside.

Jeg har til gengæld den største respekt for forfatteren Sara Omar, der om nogen har mærket den muslimske vrede og derfor må leve under beskyttelse og med evige dødstrusler. Hun siger: 'Hvis vi ligger under for frygten, så har vi tabt.'

Vi vil ikke tabe. Derfor må vi prøve at være modige, men vi kan i dette hus af hensyn til folks liv bare ikke tillade os at være dumdristige.