'Vi overgiver os'

DANMARK ER KLAR til at forsvare de baltiske lande mod Putin.

Sådan pustede forsvarsminister Trine Bramsen (S) sig i weekenden op over for den angrebslystne russiske bjørn.

Og ja, denne stålfaste jernlady sætter skam handling bag ordene. Fire danske kampfly og et krigsskib i Østersøen plus 200 danske soldater og nogle kampvogne ankommer om få uger til Estland. Strategien er klar; vi finder os ikke i noget Putin-pis, vi står fast på Natos musketered.

Men får Bramsens sabelraslen Putin til at ryste i bjørneskindsbuksen?

Selvfølgelig ikke.

SMÅSTATEN DANMARK har til perfektion indøvet rollen som hidsig unghane, der puster sig op og basker med de slidte F16-vinger, mens vi ud over hustagene galer, at vi er ih så stærke og åh så farlige. Gok, gok, gak, gak. For den danske hær hænger i laser, og Putin har luret bramfri Bramsens bluf.

Militæranalytikere har i årevis råbt op om det sørgelige forfald i forsvaret. Tillad mig at opsummere:

De danske Jenser mangler ammunition. Det lyder som et afsnit af ’Basserne’, men den er god nok. Vores hær mangler noget så basalt som ammunition. Og som militæranalytiker Lars Bangert Struwe i går opsummerede det på Twitter: Vi mangler alt fra feltflasker og uniformer til missiler og en afløser til dysekanonen.

DERUDOVER MANGLER både Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren mandskab. Og vi flyver stadig rundt i de affældige F16-fly, og vores milliarddyre F35-fly er tidligst klar i 2023. Hæren mangler kampvogne, infanterikøretøjer og tunge morterer.

Danmark kan ikke engang levere én kampklar brigade, som vi ellers har lovet Nato.

Og nu skal vores mandsmod og Bramsens jernvilje så skræmme Putin. Herre Jemini! Manden, der for længst har luret Europas bluf, annekteret Krim-halvøen og som nu har sendt 100.000 soldater til Ukraines grænse.

DANMARK HAR satset på fred og krydset fingre for, at krig var utopi. Og vi har ikke leveret de to procent af bruttonationalproduktet til forsvaret, som er adgangsbilletten til Nato.

Alene kan vi intet stille op. Intet. Derfor er vi nu aldeles og totalt afhængige af vore venner i Nato.

Og hvis vi ikke er villige til at opbygge en rigtig hær, kunne vi måske med fordel gøre alvor af Glistrups famøse forslag fra 1973: Erstat forsvaret med en telefonsvarer, der på russisk proklamerer: ’Vi overgiver os.’