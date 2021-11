Vi skal nok, men ...

’VI ER LIGE NU meget tæt på maks. kapacitet,’ meddelte hospitalsdirektøren.

Som direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital følger Kristian Antonsen dagligt, hvor belastet hans hjørne af sundhedsvæsnet er, og han oplyste onsdag ovenstående i Politiken.

Vi taler åbenbart om, at det er temmelig belastet.

DET GODE – og måske også onde – spørgsmål er så, om det egentlig er corona, der har hele skylden?

I anledning af, at covid-19 på ny officielt er en samfundskritisk sygdom, og regeringen i går bebudede genindførelse af restriktioner som mundbind i kollektiv transport, testkrav samt coronapas i flere sammenhænge, er det vist værd at granske det danske sundhedsvæsen og driften af hospitalerne.

Ikke mindst fordi al samfundsinitiativ mod pan-demien hele tiden har handlet om, at hospitalerne ikke må bryde sammen.

SOM PROFESSOR i biologi ved Københavns Universitet Morten Petersen udtalte til Ekstra Bladet mandag:

– Hvis vi som et af verdens rigeste lande ikke kan håndtere 400 (onsdag var tallet 435, red.) indlagte coronapatienter, så er det klart, at der er et problem. Jeg siger ikke, det er medarbejdernes eller politikernes skyld, men det er jo ikke corona, der er problemet, det er den samlede byrde på hospitalerne.

PROFESSOREN UNDREDE SIG i det hele taget – trods det høje smittetal – over, at corona igen er erklæret en samfundskritisk sygdom, når indlæggelsestallet – på grund af de mange vaccinerede – ikke øges væsentligt.

JA, VI HAR HAFT sygeplejerske-konflikt. Og ja, der er angiveligt lægemangel. Men må man have lov at spørge, om ikke hospitalerne var dysfunktionelle længe før covid-19? Har der ikke altid været læge- og sygeplejerske-mangel?

Og hvem var ansvarlige for dette? Og har alle i øvrigt glemt første nedlukning?

HER BLEV FOLK, der får høje lønninger for unødigt at forstyrre andre, der har et rigtigt arbejde, sendt hjem eller i sommerhus. Den herskende administrations-klasse var ikke til stede på hospitalerne. Og udfriet fra de kolde hænder fik de varme på ingen tid klargjort corona-indlæggelsesafsnit til opgaven. Stolte stod de og berettede selv herom.

MEN I DAG er det – i mange regioner af Socialdemokratiet indførte – misregimente med bureaukrati og ringe fungerende it-platforme tilbage.

JA, VI SKAL PASSE på hinanden. Ja, hr. sundhedsminister, vi skal nok følge restriktionerne. Vi danskere er ansvarlige borgere, der ikke ønsker at være en belastning for sundhedssystemet.

Men er der mere end corona, der truer nationens hospitaler?