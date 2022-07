Det er sjældent, vi takker Radikale på denne plads. Men de skærer ret igennem. De stiller minkkommissions-skabet, hvor det skal stå.

Ikke mere ’advokatvurdering’ eller ’advokatundersøgelse’. De færreste kan alligevel finde ud af, hvad det hedder.

Fredag spurgte Ekstra Bladet Mette Frederiksen på det ombejlede og forkætrede pressemøde, hvorfor hun ikke bare gik af. Det var der ’ikke belæg for,’ hævdede statsministeren. Lørdag har Radikale så givet en direkte ordre til statsministeren: ’Udskriv valg’. Ellers vælter Radikale den socialdemokratiske regering, siger de.

Og ja, Mette Frederiksen har fået en opsigtsvækkende lang, lad os bare kalde det ’læsepause’, i forbindelse med det ultimative krav om et valg. Partiets mistillid har åbenbart en komisk omfattende inkubationstid. Statsministeren kan begynde at forberede en åbningstale i Folketinget i oktober med påbudt slutning om folketingsvalg.

Men Radikale har hermed ikke alene ’disrupted’ – som det hedder med et moderne ord – den socialdemokratiske regerings plan om at lulle forestillingen om et politisk ansvar i søvn. De har tillige afbrudt de borgerliges vraltende twitter-gang, svangre med det forfængelige håb, at jurister vil finde, at Mette Frederiksen kan dømmes i en rigsret. Hvad al læsning af de fremmeste professorer på området modsiger. Og hvorfor så spilde penge og vi borgeres tid på det?

Sofie Carsten Nielsen og kompagni skal derfor roses for at kalde den, som man siger. Uagtet, at valget alligevel var op over, eller om motivet er, at de gerne vil køre i ministerbiler til efteråret.

Hvis ’retsstaten’ ’demokratiet’ og’ tilliden til politikerne’ er ’på spil’, som borgerlige kommentatorer har dannet et råbekor omkring, så lad det komme an på en prøve hos vælgerne. Lad danskerne selv afgøre, hvem der skal straffes. Hvad enten de gør det ud fra en ’objektiv’ eller en ’subjektiv’ betragtning - fopr nu at referere kommissionsrapporten.

Mette Frederiksen er med garanti rasende på Radikale Venstre over på denne vis at blive frataget styringen. Og de fremmeste opponenter på den borgerlige barrikade står lige nu og stirrer forbløffede på deres fakler, der er gået ud med en hvislende lyd.

Men det er både ret og rimeligt at overlade såvel retssikkerhed som ikke mindst demokrati til borgerne. I stedet for at disse hver dag skal læses og påskrives, hvad det går ud på. I stedet for at politikere, kommentatorer og vi medier opfører os som om, begge størrelser er for vigtige til, at alle må være med.

Det er et problem, at man hen over skulderen på Mette Frederiksen kan se et embedsværk, der ligger i ruiner. Lige som det borgerlige Danmark stadig ligner en svagbørnskoloni, hvis udflugtsbus er væltet.

Vi sætter et kryds - om ikke på stemmesedlen så i kalenderen - for den dag, vi var enige med Radikale Venstre: Ja, der er brug for at høre danskerne.