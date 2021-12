Vi tror på papir

DER VAR engang, da Ekstra Bladet KUN var en fysisk størrelse: en helt håndgribelig avis – klar til at blive revet ned fra udsalgsstativerne fra først på formiddagen. Hvorefter den blev så tygget igennem i kantiner og skurvogne af enhver tænkelig slags.

SIDEN ER der som bekendt sket en del.

I DAG møder vi hovedparten af vores læsere på nettet, hvor Ekstra Bladet er Danmarks suverænt mest besøgte nyhedsmedie.

Og papiravisen?

TJAH, UDEN at dele forretningshemmeligheder kan vi da godt afsløre så meget, at vi er langt fra den gyldne epoke, da Ekstra Bladet kunne sælge op mod 300.000 daglige eksemplarer, som folk til overflod selv gik ned i kiosken og hentede.

Meget langt, endda.

GENNEM ÅRENE har papiravisens dødsdom været afsagt adskillige gange. Sågar avisredaktører har været på den galej. Og vel skal man være jubelidiot for at tro på, at papiraviser nogensinde helt genvinder fordums tiders størrelse.

MON IKKE internettet trods alt er kommet for at blive?

IKKE DESTO mindre agter vi her på Ekstra Bladet at bevise, at papiravisen har en fremtid. Måske ligefrem en glorværdig én af slagsen.

VI ER HELT på det rene med, at nogle betragter øvelsen på lige fod med at arbejde for telefonboksenes genkomst.

Hvilket sådan set blot ægger os yderligere. For, som vi siger i vores nye slogan, ’når ingen andre tør …’

VI TROR af et ærligt hjerte på, at papiravisen kan noget – ikke mindst i en medievirkelighed, hvor alt andet flagrer. Her markerer den ro og fordybelse.

Og så tvinger papirudgaven os til én gang i døgnet at kondensere, hvad der er Ekstra Bladet. Det tror vi faktisk på er en sund øvelse.

DERFOR HAR vi besluttet os at satse helhjertet på at udvikle og forbedre den avis, du netop nu har i hånden. Naturligvis ikke som en erstatning for Ekstra Bladet på nettet – det skal fortsat buldre derudad minut for minut.

Men som en selvstændig og ligeværdig størrelse i egen ret.

VI ER allerede gået 16 sider op i sidetal.

OG UD OVER – selvfølgelig – at fastholde den magtkritiske journalistik, der dybest set er Ekstra Bladets eksistensberettigelse, har vi masser af nye initiativer, som læserne snart vil kunne stifte bekendtskab med.

HEN OVER de kommende uger vil du opleve, at vi tilfører avisen nye sider om ferie, livsstil, biler og erotik. Ligesom vi har planer for mere tidssvarende satire.

VI INDFØRER et nyt univers med spændende, udfordrende (og passende provokerende) klummeskribenter. Og som noget nyt vil vi dagligt signere lederen på denne plads, så du altid kan se, hvem der har skrevet den på Ekstra Bladets vegne.

OG, JA, vi ændrer også på Side 9-konceptet, så der også er plads til mænd – og dermed noget for vores kvindelige læsere at nærstudere. (Betragt i denne sammenhæng dagens Side 9-mand som en absolut undtagelse. Det kommer ikke til at gentage sig. Undskyld).

JEG HÅBER, at I vil tage godt imod den nye satsning. God fornøjelse med den.