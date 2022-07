Vi venter, Tesfaye

’MED LOV SKAL LAND BYGGES’, hed det i Jyske Lov fra 1241.

I dag bør der tilsyneladende tilføjes: ’Og hvis alle lige vil være så venlige at sætte sig over i hjørnet og vente, indtil retten er klar, så bygger vi videre – på et eller andet tidspunkt.’

Som man kan læse i dagens avis, er ventetiden ved danske domstole blevet længere og længere de seneste år.

Martin Olsens samværssag er trukket ud i to og halvt år, hvor han reelt er frarøvet sin datter. Og 25-årige Mahmoud Jabor sad varetægtsfængslet 21 måneder anklaget for opbevaring af narkotika, indtil landsretten frikendte ham.

Annonce:

DET ER SELVSAGT EN KATASTROFE. Ikke bare for uskyldigt anklagede og dermed for retssikkerheden. Men også for ofre, der ikke finder hvile, før en ægte gerningsmand er dømt og fængslet. Og således for retsfølelsen i Danmark generelt. Og dermed for alle danskere.

Problemet har været kendt og er blevet beskrevet i mindst et årti. Det kan ikke komme bag på politikerne. Ventetiden på at gennemføre eksempelvis en straffesag ved byretten er siden 2012 fordoblet til otte måneder.

I civile sager kan der gå op til knap et par år. Forsøg på at fremme de såkaldte vvv-sager – vold, voldtægt og våben – målet er her højst 37 dage i behandlingstid – er en fuldtonet fiasko. Ventetiden er ofte mangedoblet.

JUSTITSMINISTER MATTIAS TESFAYES forgænger, Nick Hækkerup, kaldte en effektivisering af sagsgangen ved domstolene for ’en af sine vigtigste opgaver’. Og gjorde derpå intet. Tesfaye vil til gengæld slet ikke interviewes om problemet. Han meddeler blot, at han vil ’se på de fremtidige rammer for domstolenes økonomi’.

Annonce:

Domstolsstyrelsen giver ikke overraskende mangel på midler og dommere samt de seneste par års covid-19 skylden. Uanset at dette kan være medvirkende, er problemet dog taget til gennem årene.

Må vi anbefale at kigge på den samlede indsats mod kriminalitet? Er der penge, der kan bruges bedre? Det tror vi nok, der er.

De kommende dage vil Ekstra Bladet bringe flere eksempler på folk låst inde i retfærdighedens venteværelse. Og vi vil fortsat bede justitsminister Tesfaye fortælle, hvad han konkret vil gøre ved det.