Vild med Borgen

Vi skal til det igen. Opleve medier fylde sig selv og danskerne med den sære vildfarelse, at DR-dramaet ’Borgen’ nærmest er lig med dansk politik. Og at ’Borgens’ hovedperson, Birgitte Nyborg, er den bedste politiker, Danmark aldrig har haft.

DET HED f.eks. som tophistorie søndag på Politiken.dk: ’Britisk anmelder er træt af Boris Johnson: Vi vil helt klart hellere have Birgitte Nyborg.’ En vinkel, Politiken har excelleret i med den radikal-lignende Nyborg lige siden seriens debut tilbage i 2010, hvor man kørte historien: ’Mangler vi Birgitte Nyborg i dansk politik?’

JEG SYNES, vi mangler Superwoman i Statsministeriet, dertil kunne jeg godt tænke mig Sherlock Holmes i Bagmandspolitiet, samt at Batmans logo lyser på himlen hver nat over Jomfru Ane Gade i Aalborg, så alle ved, hvem der dukker op ud af ingenting, hvis de optræder med ondt i sinde over for nogen. Eller mangler vi ikke elverdronningen Galadriel som leder af EU-kommissionen?

Berlingske bringer et interview med forfatter til ’Borgen’, Adam Price, hvori avisen skriver, at plottet i den nye sæson med et kontroversielt oliefund i Grønland ganske vist ’ikke er opstået i virkelighedens verden.’ Men alligevel ’er det ikke første gang, at ’Borgen’ bringer plausible scenarier i spil. Det har flere gange rejst spørgsmålet, om Borgen mimer virkeligheden, eller om virkeligheden mimer Borgen.’

HVILKET ER rent vrøvl. Det er muligt, Birgitte Nyborg ledede et fiktivt parti, der hed ’De Moderate’, og Lars Løkke nu kalder sit nye parti Moderaterne, men så originalt og grænsebrydende er navnet så heller ikke i en verden, hvor man helst skal være herre over, hvad man ytrer, i stedet for at blive slave af, hvad man måtte udbryde.

Mediet Altinget kører en podcast ’Bidt af Borgen’, hvor man åbenbart synes, det er vildt, at tidligere udenrigsminister, den radikale Martin Lidegaard, har været konsulent på sæson 4. Altingets chefredaktør skriver dertil om sit foretrukne afsnit, ’hvor Birgitte Nyborg skal udnævne en ny dansk EU-kommissær. Det er det afsnit, hvor spindoktor Kasper Juul køligt og kynisk konstaterer: ’I Bruxelles kan ingen høre dig skrige’.’ Hvilket chefredaktøren tydeligvis finder dybt originalt og spot on, som man siger på de sociale medier.

JEG ER NØDT til at gøre opmærksom på, at linjen er lånt fra filmen ’Alien’, der i sin tid blev lanceret med slaglinjen: ’In Space Nobody Can Hear You Scream.’ Hvilket selvsagt er helt legalt i fiktion. Som den venlige Adam Price høfligt gør Berlingske opmærksom på i anledning af avisens ’hvem mimer egentlig hvem’-teori: ’Det er jo en TV-serie.’