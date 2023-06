Vildledning og hykleri

Danmarks statsminister havde en sort blazer på, da hun 3. november 2021 stod foran det samlede danske pressekorps og sagde noget, som i dag er meget svært at opfatte som andet end en stor løgn.

- Jeg håber, at det lykkes at få genskabt de sms'er, sagde Mette Frederiksen og kiggede alvorligt ind i kameraerne. Jeg tror hende ikke over en dørtærskel.

Forhistorien er alvorlig. Mette Frederiksen tog i november 2020 en ulovlig beslutning om at aflive alle danske mink. Lige siden har mange gerne villet vide, om Danmarks statsminister godt vidste, at hun var i gang med at bryde loven, da hun gjorde det. Desværre slettede Mette Frederiksen systematisk sine sms'er fra arbejdstelefonen. Æv.

Annonce:

Indtil nu har meldingen fra Frederiksens regering været, at det var helt umuligt at genskabe dem. Men i mørket bag gardinerne har regeringen forsøgt at forhindre sms'erne i at blive genskabt. Det er en bombe under Mette Frederiksen og en kæmpe skandale.

B.T. har afsløret, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen hemmeligholdt, at Forsvarets Efterretningstjeneste måske godt kunne genskabe sms'erne. Det krævede blot en lille lovændring.

Men i stedet for at sige det vildledte Mette Frederiksens loyale minister både Folketinget og danskerne ved at udsende en pressemeddelelse, der gav udtryk for, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke havde mulighed for at genskabe beskederne. Hvad er det i de sms'er, vi ikke må se?

Slette Mette Frederiksen og andre ledende socialdemokrater nægter nu at svare på, om de vil ændre loven og bede efterretningstjenesten om at genskabe de gamle sms'er. Det er desværre ikke overraskende.

Derimod er Venstres åbenlyse hykleri mere overraskende. Bondepartiet stod inden valget last og brast med minkavlerne. Det husker de fleste nok. Men nu er Venstre i regering med Socialdemokratiet, og pludselig har merskumspiben fået en anden lyd.

Annonce:

Da Ekstra Bladet forsøgte at få et svar hamret ud af Venstre-bosserne Poulsen og Løhde på Folkemødet på Bornholm, nægtede de begge at svare på, om Venstre vil kræve, at efterretningstjenesten skal prøve at genskabe sms'erne. I den forbindelse vil jeg gerne minde om et tweet, som Sophie Løhde (V) udsendte om minksagen for præcis et år siden:

'Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogen partier, der lader sig købe af på den her måde.'

Panik fra Frederiksen, vildledning fra Bramsen og pinligt hykleri fra Venstre. Jeg er ked af at sige det, men minksagen viser, at vi fortjener mere ordentlige politikere.